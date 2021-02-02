Чиповская и Борисов разбираются в отношениях в клипе Лободы. Над видео работали создательницы «Феи» и «Дылды»

Режиссер фильмов «Звезда», «Русалка» и «Фея» Анна Меликян сняла клип на песню «Родной» Светланы Лободы. Главные роли в видео исполнили Аня Чиповская и Юра Борисов. Оператором клипа стала Ксения Середа, работавшая над «Дылдой» Кантемира Балагова.

Чиповская и Борисов играют бывших возлюбленных, которые давно расстались и завели новые отношения. Но старая любовь не забывается и продолжает тревожить героев.

В своем Instagram Чиповская опубликовала кадры со съемок клипа. «Неважно, сколько градусов за кадром на самом деле, в кадре всегда столько, сколько нужно для кадра», — подписала актриса.