Уэсли Снайпс рассказал, почему не стал снимать «Черную Пантеру» и какой важный урок преподал ему Шон Коннери

В связи с выходом комедии «Поездка в Америку 2» Уэсли Снайпс дал интервью журналу Total Film, где обсудил свою карьеру, вспомнил работу с Гильермо дель Торо и Шоном Коннери, а также рассказал о «Блэйде» и «Черной Пантере». Собрали самое важное.

О режиссуре

«Я довольно много режиссировал как в кино, так и в театре. Даже ставил уличные выступления и кукольные шоу. Так что у меня есть режиссерские навыки, но в кино я пока воздержусь от режиссуры. Актеры, которые сами снимают фильмы, особенно боевики, обычно испытывают проблемы в браке во время съемок. Не лучшая реклама режиссерской карьеры. Ну ее! Буду продюсировать, но не режиссировать».

О приходе в профессию

«Когда мне было пятнадцать, я пошел в Высшую школу исполнительских искусств в центре Бродвея в Нью-Йорке. Пришел туда на прослушивания, увидел танцовщиц, которые тоже поступали, и тут же понял, что эта карьера абсолютно точно для меня. Я определенно хотел двигаться в этом направлении. И с тех пор я ни разу не оглядывался. Спасибо танцорам! Я бы хотел поблагодарить Станиславского, но на самом деле меня больше мотивировали танцовщицы в леотардах».

О съемках в боевиках

«Если вам нравятся боевики, то и сниматься в них весело. Если нет, то съемки в них — это просто ад. Боевики очень недооценивают. Я топлю за экшен-актеров. Я люблю их всех, начиная с Чарли Чаплина, Бастера Китона и Клары Боу. Эти актрисы и актеры могут петь, танцевать, отбивать чечетку, играть. Сейчас их не так много, и большинство из тех, кто выжил в жанре боевиков, не получают уважения и признания как мастера чрезвычайно сложного и опасного для жизни искусства. А ведь эта работа и есть высший уровень актерского мастерства».

О поворотном моменте в карьере

«В самом начале карьеры у меня был замечательный фильм „Танец на воде“, где я играю парализованного. Фильм написал и поставил Нил Хименес, использовав собственный жизненный опыт. Для меня это была прекрасная возможность показать диапазон моих актерских способностей. Голливуд узнал обо мне как о драматическом актере, а не как о герое боевиков и мастере единоборств. Из-за этого мне стали предлагать драмы. А потом вышел „Пассажир 57“ и открыл двери для экшена. Затем — бум-бум-бум! — все тогда и завертелось».

О желании завершить карьеру

«Однажды я думал завязать с кинобизнесом. Мне казалось, что театр сделает меня более счастливым как артиста. Тогда я был в Румынии, и там ко мне в клубе подошел черный брат. Я рассказал ему об этом решении, а он ответил: „Нет. Ты не можешь так поступить, потому что понятия не имеешь, какое влияние ты и Лоуренс Фишбёрн оказали на черных лондонских парней вроде меня, которых часто просто не замечали. Когда вы появились, я перестал быть невидимым“. Бум! Это поразило меня в самое сердце. А потом я разозлился, потому что чувствовал себя как Пачино: „Каждый раз, когда я пытаюсь выбраться, они втягивают меня обратно!“»

О «Блэйде» и «Черной Пантере»

«Меня интересовали комиксы из-за иллюстраций. Если подумать, то они, вероятно, привили мне любовь к физическим трюкам и тренировкам. Но я не думал о комиксах как о материале для фильмов. Не могу сказать, что был огромным фанатом комиксов. Я плохо знал Сорвиголову и Человека-паука… Да, эти парни были классные, но я мало что о них знал. Так уж получилось, что после пары боевиков меня спросили: „Как насчет Черной Пантеры?“ Я прочел все комиксы о нем и понял, что там есть высокотехнологичный мир. Мне особенно запомнились голографические хирургические операции. Когда у меня были права на „Черную Пантеру“, именно это я хотел показать в фильме. Но тогда не было той компьютерной графики, что есть сейчас. А задумка „Блэйда“ появилась сама по себе. „Тоже ведь круто! Он сочетает в себе Шафта, Брюса Ли и Блакулу. Отлично!“ Мастер единоборств, вампир, крутой чувак в плаще — каждая грань героя должна была быть убедительной».

О Махершале Али в роли Блэйда

«Я позвонил ему и выразил свою любовь. Я сказал: „Иди и делай все по-своему. Нелегко тебя любить! Но делай все по-своему. Я хочу, чтобы мы все выиграли. Я хочу, чтобы все мы были успешными и имели больше возможностей. Продолжай ломать стереотипы“. В жизни я не изображаю из себя Блэйда, понимаете? Как бы люди этого ни хотели. Я не Нино (герой Снайпса в фильме «Нью-Джек-Сити». — Прим. ред.) и не Блэйд».

О первой «Поездке в Америку»

«На самом деле я пробовался в оригинальный фильм на роль парня с химзавивкой, но меня не взяли. Я расстроился, но пообещал себе, что в будущем обязательно поработаю с Эдди Мёрфи. Но так просто не вышло! Лишь спустя 30 лет все случилось».

О дружбе с Эдди Мёрфи

«Эдди был ко мне очень добр. Я бы сказал, что мы были знакомы и общались с середины 1990-х. Но до „Меня зовут Долемайт“ у нас не было возможности поработать вместе. Лишь тогда все же звезды сошлись».

О Спайке Ли

«Мне нравится все, что я делал со Спайком. Особенно „Блюз о лучшей жизни“. Я прекрасно провел время на съемках этого фильма. Наша закадровая дружба столь же яркая, веселая и интересная, как и фильмы. Однажды Спайк даже попросил меня сделать с ним боевик, но я рассмеялся. „Спайк, ты не снимаешь экшен, брат. Нет, нет, нет, нет. С тобой я боевик снимать не буду!“ Мы настолько хорошо друг друга знаем, что можем смеяться над такими вещами».

О работе с Гильермо дель Торо над «Блэйдом 2»

«Поначалу ему не нравились боевики. На съемках он мне заявил: „Я больше не буду делать ничего подобного. Мне это не нравится“. А теперь посмотрите на этого парня! Я люблю его и очень ценю за то, что он работал со мной над этим проектом и сделал мою жизнь богаче».

О работе с Шоном Коннери над «Восходящим солнцем»

«Тут две истории. Во-первых, я сразу спросил его: „Мужик, Бонд крут, все понимаю, но почему он ни разу не заезжал в Гарлем?“ Коннери ответил: „Действительно, не заезжал!“ Во-вторых, помню, как мы снимали эпизод в автомобиле. Я пришел на площадку в костюме, а Коннери был в пиджаке, галстуке и рубашке, а ниже пояса только шорты и тапочки. Сижу я с ним и думаю: «Может, сказать что-нибудь? Типа, мистер Коннери, почему вы без штанов?» После того как мы отсняли всю сцену, он сам наклонился ко мне и спросил, зачем я надел весь костюм. Я такой: « Ну, я в фильме снимаюсь вообще-то». Он говорит: «Нет, сынок. Тебе не нужны штаны. Зачем тебе штаны, если камера на капоте?» Только тогда до меня дошло. Ну ничего, зато я кунг-фу знаю!» С тех пор на площадке я в машину сажусь только в шортах, детка!»

О проекте мечты

«Мы лет пять работали со Спайком над фильмом о Джеймсе Брауне. Я познакомился со многими его коллегами и членами семьи и все еще хочу снять этот байопик. Во-первых, потому что мы оба из Джорджии. Во-вторых, он оказал огромное влияние на мою игру, и я хотел продемонстрировать всем, что умею танцевать. Думаю, однажды я мог бы фантастически сыграть Джеймса Брауна».

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Фото: Getty Images