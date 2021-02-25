КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Критики разгромили «Поступь хаоса» с Томом Холландом. Вот что они пишут о высокобюджетной фантастике

Обсудить0

«Поступь хаоса», экранизация одноименного книжного цикла Патрика Несса, находилась в разработке почти 10 лет. Ее сняли еще в 2017-м, спустя два года пересняли после негативных результатов тест-просмотров, а затем перенесли из-за пандемии. В марте лента наконец-то доберется до проката, однако первые рецензии неутешительные: на сайте Rotten Tomatoes рейтинг фантастики на данный момент составляет лишь 22%.

Практически все авторы отмечают, что картина вышла на удивление скучной, наблюдать за историей и персонажами неинтересно. Но главная претензия связана с основной фишкой проекта — Шумом, который транслирует мысли людей. Критики считают, что поток образов, слов и звуков мешает просмотру и лишь отвлекает от сюжета.

Вот что пишут критики о фильме «Поступь хаоса».

Дэвид Руни, The Hollywood Reporter

«Увидев многоцветные размытые пятна, созданные вокруг персонажей Шумом, я сначала подумал, что мне либо прислали не ту ссылку, либо на телевизоре сбились настройки. Визуальные эффекты не так плохи, как все остальное в этой мрачной научно-фантастической саге. Проблема больше в том, что информационная перегрузка, от которой страдают мужчины на экране, также с самого начала затуманивает и так мутное повествование, не позволяя заинтересоваться персонажами или их проблемами».

Алонсо Дюральде, The Wrap

«Из-за того, что все персонажи так плохо проработаны и принесены в жертву развитию сюжета, безумное количество актерского таланта расходуется впустую. Речь не только о Томе Холланде, Дэйзи Ридли, Мадсе Миккельсене, Демиане Бичире и Курте Саттере. Создатели фильма также не реализуют потенциал Ника Джонаса, Синтии Эриво и Рэя Маккиннона. По крайней мере, Проповедник расширяет галерею персонажей Дэвида Ойелоуо. Этот фанатик и женоненавистник приравнивает женственность к слабости, а его Шум представлен как нарастающее пламя, плавающее вокруг его головы».

Питер Дебрюж, Variety

«В теории Шум интересно обыгрывал одно из ключевых различий между книгами и фильмами. В литературе можно поместить мысли персонажа прямо на страницу, тогда как в кино для этого приходится использовать закадровый голос. На практике, однако, Шум просто вербализирует то, что одаренный актер может передать телом и мимикой. Если не брать в расчет непроницаемых звезд вроде Райана Гослинга или Алена Делона, то великие актеры дают зрителю возможность попасть в головы их персонажей. Здесь же Шум еще больше сбивает с толку из-за бойкого языка тела Холланда и его гиперэкспрессивного лица. Когда у режиссера есть на руках актер с подобной харизмой, то Шум превращается в… просто шум».

Джеймс Уитбрук, io9

«По сути, это действительно „поступь хаоса“, набор условно связанных друг с другом, но совершенно неестественных сцен, который уничтожает и так слабый шанс на появление подростковой антиутопии, способной стать хитом бокс-офиса».

Кевин Краст, LA Times

«Концептуально Шум — изобретательный и сильный элемент „Поступи хаоса“, подходящая аналогия информационной перегрузки нашего современного века, особенно для молодежи. Но интроверты и те, кто уже травмирован разговорами по Zoom, придут в ужас от звукового штурма. Хотя Даг Лайман и супервайзер по визуальным эффектам Мэтт Джонсон нашли подходящий кинематографический способ показать Шум на экране, какофония голосов пагубно сказывается на поспешном повествовании, портит арки персонажей и делает главную тему фильма неразборчивой».

Кристиан Холуб, Entertainment Weekly

«Что касается пандемийных релизов Дага Лаймана („Грань будущего“), то „Поступь хаоса“ определенно интереснее „Локдауна“. Но это не значит, что нужно спешить в кинотеатры, чтобы посмотреть это кино».

Джесси Хэссенджер, Polygon

«Хотя технически фильм напоминает безликий хлам вроде „Я — Четвертый“ и „Орудие смерти: Город костей“, в этой фэнтезийной подростковой истории все же есть нечто типичное для работ Лаймана. Но это не интересные темы и не уникальный стиль, а то, что просто на протяжении большей части хронометража Лайман заставляет гадать, справится ли он, несмотря ни на что, или же фильм погрузится в хаотичный шум».

Скотт Мендельсон, Forbes

«Без контекста „Поступь хаоса“ — это увлекательный и масштабный боевик, который успешно использует свои недостатки на пользу истории. Возможно, фильм и обречен, но было приятно недолго побыть в компании его героев».

Российская премьера «Поступи хаоса» состоится 25 марта.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть»

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Пожарные и спасатели сражаются с беспощадной стихией: блокбастер от создателей «Движения вверх» уже онлайн.
В главных ролях:Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская
Режиссер:Алексей Нужный
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«От автора „Игры престолов“»: Какие произведения Джорджа Р. Р. Мартина обещал экранизировать Голливуд

«От автора „Игры престолов“»: Какие произведения Джорджа Р. Р. Мартина обещал экранизировать Голливуд

Вчера4
«Ганнибал», «Дать дуба в округе Юба» и «Я не шучу»: 12 премьер марта на КиноПоиск HD
КиноПоиск HD

«Ганнибал», «Дать дуба в округе Юба» и «Я не шучу»: 12 премьер марта на КиноПоиск HD

2 марта16
«Красный» трейлер «Мортал Комбат» установил рекорд по просмотрам. Собрали еще пять роликов без цензуры

«Красный» трейлер «Мортал Комбат» установил рекорд по просмотрам. Собрали еще пять роликов без цензуры

26 февраля12
Дэйв Батиста против зомби в первом тизер-трейлере «Армии мертвецов» Зака Снайдера

Дэйв Батиста против зомби в первом тизер-трейлере «Армии мертвецов» Зака Снайдера

25 февраля21

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Ваша честь»: Противоречивая судебная драма о родительской любви и долге

Сегодня0
«Ваша честь»: Противоречивая судебная драма о родительской любви и долге
Появились новые серии «Ходячих мертвецов»! А что, они все еще куда-то идут?

Появились новые серии «Ходячих мертвецов»! А что, они все еще куда-то идут?

Сегодня7
Семен Трескунов: «Десять лет своей жизни я был ребенком в кино и вот наконец перестал»
Интервью

Семен Трескунов: «Десять лет своей жизни я был ребенком в кино и вот наконец перестал»

Сегодня10
«Верность», «Последний министр», «Бумер»: 6 режиссеров монтажа — о том, как киноматериал превращается в мелодию

«Верность», «Последний министр», «Бумер»: 6 режиссеров монтажа — о том, как киноматериал превращается в мелодию

Вчера2
Критики разгромили «Поступь хаоса» с Томом Холландом. Вот что они пишут о высокобюджетной фантастике

Критики разгромили «Поступь хаоса» с Томом Холландом. Вот что они пишут о высокобюджетной фантастике

Сегодня, 14:548
Трейлер боевика «Без жалости»: Майкл Б. Джордан мстит русским наемникам за смерть жены

Трейлер боевика «Без жалости»: Майкл Б. Джордан мстит русским наемникам за смерть жены

Вчера33
Что смотрели на КиноПоиск HD в феврале
Блог команды

Что смотрели на КиноПоиск HD в феврале

Вчера17
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт