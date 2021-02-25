Критики разгромили «Поступь хаоса» с Томом Холландом. Вот что они пишут о высокобюджетной фантастике

«Поступь хаоса», экранизация одноименного книжного цикла Патрика Несса, находилась в разработке почти 10 лет. Ее сняли еще в 2017-м, спустя два года пересняли после негативных результатов тест-просмотров, а затем перенесли из-за пандемии. В марте лента наконец-то доберется до проката, однако первые рецензии неутешительные: на сайте Rotten Tomatoes рейтинг фантастики на данный момент составляет лишь 22%.

Практически все авторы отмечают, что картина вышла на удивление скучной, наблюдать за историей и персонажами неинтересно. Но главная претензия связана с основной фишкой проекта — Шумом, который транслирует мысли людей. Критики считают, что поток образов, слов и звуков мешает просмотру и лишь отвлекает от сюжета.

Вот что пишут критики о фильме «Поступь хаоса».

Дэвид Руни, The Hollywood Reporter

«Увидев многоцветные размытые пятна, созданные вокруг персонажей Шумом, я сначала подумал, что мне либо прислали не ту ссылку, либо на телевизоре сбились настройки. Визуальные эффекты не так плохи, как все остальное в этой мрачной научно-фантастической саге. Проблема больше в том, что информационная перегрузка, от которой страдают мужчины на экране, также с самого начала затуманивает и так мутное повествование, не позволяя заинтересоваться персонажами или их проблемами».

Алонсо Дюральде, The Wrap

«Из-за того, что все персонажи так плохо проработаны и принесены в жертву развитию сюжета, безумное количество актерского таланта расходуется впустую. Речь не только о Томе Холланде, Дэйзи Ридли, Мадсе Миккельсене, Демиане Бичире и Курте Саттере. Создатели фильма также не реализуют потенциал Ника Джонаса, Синтии Эриво и Рэя Маккиннона. По крайней мере, Проповедник расширяет галерею персонажей Дэвида Ойелоуо. Этот фанатик и женоненавистник приравнивает женственность к слабости, а его Шум представлен как нарастающее пламя, плавающее вокруг его головы».

Питер Дебрюж, Variety

«В теории Шум интересно обыгрывал одно из ключевых различий между книгами и фильмами. В литературе можно поместить мысли персонажа прямо на страницу, тогда как в кино для этого приходится использовать закадровый голос. На практике, однако, Шум просто вербализирует то, что одаренный актер может передать телом и мимикой. Если не брать в расчет непроницаемых звезд вроде Райана Гослинга или Алена Делона, то великие актеры дают зрителю возможность попасть в головы их персонажей. Здесь же Шум еще больше сбивает с толку из-за бойкого языка тела Холланда и его гиперэкспрессивного лица. Когда у режиссера есть на руках актер с подобной харизмой, то Шум превращается в… просто шум».

Джеймс Уитбрук, io9

«По сути, это действительно „поступь хаоса“, набор условно связанных друг с другом, но совершенно неестественных сцен, который уничтожает и так слабый шанс на появление подростковой антиутопии, способной стать хитом бокс-офиса».

Кевин Краст, LA Times

«Концептуально Шум — изобретательный и сильный элемент „Поступи хаоса“, подходящая аналогия информационной перегрузки нашего современного века, особенно для молодежи. Но интроверты и те, кто уже травмирован разговорами по Zoom, придут в ужас от звукового штурма. Хотя Даг Лайман и супервайзер по визуальным эффектам Мэтт Джонсон нашли подходящий кинематографический способ показать Шум на экране, какофония голосов пагубно сказывается на поспешном повествовании, портит арки персонажей и делает главную тему фильма неразборчивой».

Кристиан Холуб, Entertainment Weekly

«Что касается пандемийных релизов Дага Лаймана („Грань будущего“), то „Поступь хаоса“ определенно интереснее „Локдауна“. Но это не значит, что нужно спешить в кинотеатры, чтобы посмотреть это кино».

Джесси Хэссенджер, Polygon

«Хотя технически фильм напоминает безликий хлам вроде „Я — Четвертый“ и „Орудие смерти: Город костей“, в этой фэнтезийной подростковой истории все же есть нечто типичное для работ Лаймана. Но это не интересные темы и не уникальный стиль, а то, что просто на протяжении большей части хронометража Лайман заставляет гадать, справится ли он, несмотря ни на что, или же фильм погрузится в хаотичный шум».

Скотт Мендельсон, Forbes

«Без контекста „Поступь хаоса“ — это увлекательный и масштабный боевик, который успешно использует свои недостатки на пользу истории. Возможно, фильм и обречен, но было приятно недолго побыть в компании его героев».

Российская премьера «Поступи хаоса» состоится 25 марта.