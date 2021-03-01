Трейлер боевика «Без жалости»: Майкл Б. Джордан мстит русским наемникам за смерть жены

Новый фильм Стефано Соллимы, режиссера «Убийцы 2», снят по одноименному роману Тома Клэнси, автора книг про Джека Райана. В центре сюжета — морской пехотинец Джон Кларк (Майкл Б. Джордан), который мстит русским наемниками за убийство жены. Он выслеживает российского дипломата и узнает, что единственный оставшийся в живых киллер скрывается в Мурманске.

Сюжет книги адаптировали Уилл Стэйплс (сериал «Стрелок») и Тейлор Шеридан, шоураннер «Йеллоустоуна» и сценарист триллеров «Любой ценой» и «Убийца».

«Без жалости» появится на Amazon Prime 30 апреля. Изначально фильм должен был выйти в кинотеатрах, но из-за пандемии студия Paramount продала права стриминг-сервису.

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