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Трейлер боевика «Без жалости»: Майкл Б. Джордан мстит русским наемникам за смерть жены

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Новый фильм Стефано Соллимы, режиссера «Убийцы 2», снят по одноименному роману Тома Клэнси, автора книг про Джека Райана. В центре сюжета — морской пехотинец Джон Кларк (Майкл Б. Джордан), который мстит русским наемниками за убийство жены. Он выслеживает российского дипломата и узнает, что единственный оставшийся в живых киллер скрывается в Мурманске. 

Сюжет книги адаптировали Уилл Стэйплс (сериал «Стрелок») и Тейлор Шеридан, шоураннер «Йеллоустоуна» и сценарист триллеров «Любой ценой» и «Убийца».

«Без жалости» появится на Amazon Prime 30 апреля. Изначально фильм должен был выйти в кинотеатрах, но из-за пандемии студия Paramount продала права стриминг-сервису.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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В главных ролях:Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон
Режиссер:Кристофер Нолан
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