Что смотрели на КиноПоиск HD в феврале

Продолжаем делиться статистикой нашего онлайн-кинотеатра! В феврале фильмы и сериалы на КиноПоиск HD снова смотрело больше 3 миллионов подписчиков. Рассказываем про самые популярные.

На первом месте — наш оригинальный сериал «Топи». Мистическая утопия Дмитрия Глуховского про пятерых москвичей, которые ищут себя в российской глубинке, стала лидером по количеству зрителей за первый месяц на сервисе. Сериал породил множество мемов (главный — леопардовая шуба героя Ивана Янковского) и фанатских теорий.

В десятке — фильмы, которые совсем недавно были в прокате и в феврале вышли онлайн. На третьем месте в рейтинге — «Огонь», российская драма про пожарных с Константином Хабенским. На пятом — продолжение «богатырской» франшизы, в которой болтливый конь Юлий решает жениться. А на шестом — блокбастер-головоломка Кристофера Нолана «Довод», который доступен на КиноПоиск HD эксклюзивно в подписке.

В двадцатку за месяц также попали «Соник в кино» (экранизация легендарной видеоигры про невероятно быстрого ежа как раз перешла из Магазина в Плюс) и мелодрама про ведьм и оборотней «Наследие», у которой в конце января начался третий сезон.

«Еще по одной»

Наконец, в топе за февраль остались проекты, которые вошли в январский рейтинг: боевик «Мажор. Фильм», комедийный сериал «Настя, соберись!», «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном, медицинская драма «Хороший доктор», франшиза «Гарри Поттер», «Метод», «Джентльмены» Гая Ричи, «Рик и Морти» и сразу три сериала в жанре фэнтези — «Открытие ведьм», «Сверхъестественное» и «Стража».

Наши мартовские премьеры — от «Я не шучу» до «Воздушного боя» — мы собрали в этом материале. Кто пробьется в топ, а кто сохранит свое место в рейтинге? Расскажем в начале апреля!