«От автора „Игры престолов“»: Какие произведения Джорджа Р. Р. Мартина обещал экранизировать Голливуд

Режиссер «Пиратов Карибского моря» Гор Вербински работает над экранизацией рассказа Джорджа Р. Р. Мартина «Песчаные короли». Сценарий адаптации напишет Деннис Келли, создатель сериала «Утопия». О готовящемся проекте, который разрабатывается для стриминг-сервиса Netflix, Вербински рассказал в интервью Collider.

«Сценарий основан на рассказе Джорджа Мартина под названием „Песчаные короли“. Это блестящий и немного безумный рассказ, который мне нравится, — заявил Вербински во время обсуждения своих будущих проектов. — Я работаю с отличным автором Деннисом Келли, который написал великолепную оригинальную „Утопию“».

В центре сюжета рассказа — богатый плейбой Саймон Кресс, который коллекционирует опасных экзотических животных. Однажды он натыкается на таинственное заведение, где покупает террариум, в котором живут четыре колонии странных существ — песчаных королей. В каждую колонию входят большая самка и множество похожих на насекомых существ, которыми она управляет с помощью телепатии. Они ищут пищу для своей королевы и строят вокруг нее замок из песка, чтобы защитить колонии от вторжения.

Желая развлечь себя и своих гостей, Кресс начинает морить песчаных королей голодом, заставляя их нападать друг на друга. Однако в итоге они вырываются на свободу и захватывают дом Кресса.

Рассказ Мартина ранее уже экранизировали в виде двухчасового телефильма для сериала-антологии «За гранью возможного».

«Песчаные короли» не единственная экранизация Мартина, о которой мечтают режиссеры и продюсеры. После успеха «Игры престолов» в разработку отправлялось несколько проектов, но до зрителя на данный момент добрался лишь сай-фай-сериал «Летящие сквозь ночь», который закрыли после первого сезона. Рассказываем о проектах по Мартину, которыми интересовался Голливуд за последние десять лет.

Приквелы «Игры престолов»

Готовясь к завершению «Игры престолов», HBO начал работу над спин-оффами в попытке продолжить успешную франшизу. Был снят пилот сериала под неофициальным названием «Долгая ночь», но в итоге ему на замену пришел «Дом дракона», рассказывающий предысторию Таргариенов. Релиз проекта ожидается в 2022 году. Параллельно канал запустил в разработку еще один приквел, основанный на серии новелл «Повести о Дунке и Эгге», действие которых происходит за 90 лет до событий «Игры престолов». Помимо этого стриминг-сервис HBO Max рассматривает возможность сделать по «Игре престолов» анимационный сериал для взрослых.

«В потерянных землях»

Экранизацию рассказа готовит режиссер «Обители зла» и «Смертельной битвы» Пол У. С. Андерсон, который пригласил на главные роли Миллу Йовович и Дэйва Батисту. Фильм расскажет о волшебнице по имени Серая Элис (Йовович), которая отправляется в Потерянные земли, чтобы выполнить заказ королевы. Впервые о проекте стало известно еще в 2015 году, и уже тогда за ним была закреплена Йовович.

«Шесть серебряных пуль»

Рассказ Мартина об оборотнях уже много лет не может добраться до экранов. «Шесть серебряных пуль» — нуарная история инкассатора-оборотня и его друга частного сыщика, которые расследуют серию жутких убийств в умирающем индустриальном городе. В 2015-м его планировал экранизировать Cinemax, дочерний канал HBO, но в итоге проект исчез с радаров.

«Дикие карты»

В 2018 году Hulu объявил, что планирует выпустить два сериала, основанных на фантастическом цикле «Дикие карты», редактором которого выступает Мартин. По сюжету серии в 1946 году над Манхэттеном распространился инопланетный вирус. Уничтожив 90% населения Земли, он деформировал часть выживших и превратил их в так называемых джокеров. Оставшийся один процент популяции прозвали тузами — людьми с выдающимися и непредсказуемыми способностями. «Дикие карты» — история непримиримой войны между тузами и джокерами. Пост шоураннера занимал Эндрю Миллер, сценарист сериалов «Тайный круг» и «Бэкстром», но в последние годы об экранизации «Диких карт» ничего не слышно.

«Грезы Февра»

Перенести на экраны историю Мартина о вампирах взялся в 2014-м Дэвид Слэйд, режиссер хоррора «30 дней ночи». Действие разворачивается в 1857 году. Богатый аристократ Джошуа Йорк нанимает капитана теплохода «Грезы Февра» Абнера Марша для путешествия по Миссисипи. В пути Абнер понимает, что его клиент — вампир, отправившийся в путешествие, чтобы освободить свою расу от зависимости от человеческой крови. До Слэйда проект находился у Disney, однако после неудавшихся попыток запустить картину в производство студия отказалась от экранизации. В итоге она все равно канула в Лету, и о ней уже давно ничего не слышно.

Источник: Collider

Фото: Getty Images