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«От автора „Игры престолов“»: Какие произведения Джорджа Р. Р. Мартина обещал экранизировать Голливуд

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Режиссер «Пиратов Карибского моря» Гор Вербински работает над экранизацией рассказа Джорджа Р. Р. Мартина «Песчаные короли». Сценарий адаптации напишет Деннис Келли, создатель сериала «Утопия». О готовящемся проекте, который разрабатывается для стриминг-сервиса Netflix, Вербински рассказал в интервью Collider.

«Сценарий основан на рассказе Джорджа Мартина под названием „Песчаные короли“. Это блестящий и немного безумный рассказ, который мне нравится, — заявил Вербински во время обсуждения своих будущих проектов. — Я работаю с отличным автором Деннисом Келли, который написал великолепную оригинальную „Утопию“».

В центре сюжета рассказа — богатый плейбой Саймон Кресс, который коллекционирует опасных экзотических животных. Однажды он натыкается на таинственное заведение, где покупает террариум, в котором живут четыре колонии странных существ — песчаных королей. В каждую колонию входят большая самка и множество похожих на насекомых существ, которыми она управляет с помощью телепатии. Они ищут пищу для своей королевы и строят вокруг нее замок из песка, чтобы защитить колонии от вторжения.

Желая развлечь себя и своих гостей, Кресс начинает морить песчаных королей голодом, заставляя их нападать друг на друга. Однако в итоге они вырываются на свободу и захватывают дом Кресса.

Рассказ Мартина ранее уже экранизировали в виде двухчасового телефильма для сериала-антологии «За гранью возможного».

«Песчаные короли» не единственная экранизация Мартина, о которой мечтают режиссеры и продюсеры. После успеха «Игры престолов» в разработку отправлялось несколько проектов, но до зрителя на данный момент добрался лишь сай-фай-сериал «Летящие сквозь ночь», который закрыли после первого сезона. Рассказываем о проектах по Мартину, которыми интересовался Голливуд за последние десять лет.

Приквелы «Игры престолов»

Готовясь к завершению «Игры престолов», HBO начал работу над спин-оффами в попытке продолжить успешную франшизу. Был снят пилот сериала под неофициальным названием «Долгая ночь», но в итоге ему на замену пришел «Дом дракона», рассказывающий предысторию Таргариенов. Релиз проекта ожидается в 2022 году. Параллельно канал запустил в разработку еще один приквел, основанный на серии новелл «Повести о Дунке и Эгге», действие которых происходит за 90 лет до событий «Игры престолов». Помимо этого стриминг-сервис HBO Max рассматривает возможность сделать по «Игре престолов» анимационный сериал для взрослых.

«В потерянных землях»

Экранизацию рассказа готовит режиссер «Обители зла» и «Смертельной битвы» Пол У. С. Андерсон, который пригласил на главные роли Миллу Йовович и Дэйва Батисту. Фильм расскажет о волшебнице по имени Серая Элис (Йовович), которая отправляется в Потерянные земли, чтобы выполнить заказ королевы. Впервые о проекте стало известно еще в 2015 году, и уже тогда за ним была закреплена Йовович.

«Шесть серебряных пуль»

Рассказ Мартина об оборотнях уже много лет не может добраться до экранов. «Шесть серебряных пуль» — нуарная история инкассатора-оборотня и его друга частного сыщика, которые расследуют серию жутких убийств в умирающем индустриальном городе. В 2015-м его планировал экранизировать Cinemax, дочерний канал HBO, но в итоге проект исчез с радаров.

«Дикие карты»

В 2018 году Hulu объявил, что планирует выпустить два сериала, основанных на фантастическом цикле «Дикие карты», редактором которого выступает Мартин. По сюжету серии в 1946 году над Манхэттеном распространился инопланетный вирус. Уничтожив 90% населения Земли, он деформировал часть выживших и превратил их в так называемых джокеров. Оставшийся один процент популяции прозвали тузами — людьми с выдающимися и непредсказуемыми способностями. «Дикие карты» — история непримиримой войны между тузами и джокерами. Пост шоураннера занимал Эндрю Миллер, сценарист сериалов «Тайный круг» и «Бэкстром», но в последние годы об экранизации «Диких карт» ничего не слышно.

«Грезы Февра»

Перенести на экраны историю Мартина о вампирах взялся в 2014-м Дэвид Слэйд, режиссер хоррора «30 дней ночи». Действие разворачивается в 1857 году. Богатый аристократ Джошуа Йорк нанимает капитана теплохода «Грезы Февра» Абнера Марша для путешествия по Миссисипи. В пути Абнер понимает, что его клиент — вампир, отправившийся в путешествие, чтобы освободить свою расу от зависимости от человеческой крови. До Слэйда проект находился у Disney, однако после неудавшихся попыток запустить картину в производство студия отказалась от экранизации. В итоге она все равно канула в Лету, и о ней уже давно ничего не слышно.

Источник: Collider

Фото: Getty Images

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