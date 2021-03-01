Крепкий питерский орешек: 10 главных моментов из трейлера боевика «Майор Гром: Чумной Доктор»

В сети состоялась премьера финального трейлера первого российского экшена по комиксам «Майор Гром: Чумной Доктор». Фильм расскажет о противостоянии майора питерской полиции Игоря Грома и таинственного злодея Чумного Доктора, решившего очистить город от «чумы беззакония». Новый ролик проливает свет на интересные детали, мимо которых мы не смогли пройти.

Тюремное заключение

Открывающая сцена показывает, что Игорь Гром (Тихон Жизневский) находится под стражей. Для всех поклонников оригинальных комиксов сцена может стать сюрпризом, так как ареста Грома в них не было. Таким образом, авторы как бы намекают, что даже прожженных фанатов Грома ждут сюрпризы.

Юля Пчелкина

В полиции Грома допрашивает журналистка Юля Пчелкина (Любовь Аксенова) — любовный интерес майора из комиксов. Судя по трейлеру, романтика никуда не пропала и в экранизации, а Пчелкина, эдакая русская Лоис Лейн с красными волосами, по-прежнему борется за справедливость с помощью журналистских расследований.

Возвращение банды хоккеистов

Комичные преступники в масках из советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!» появлялись еще в пробной короткометражке по комиксам Bubble. В полном метре бандиты выглядят опаснее и по-прежнему грабят банк.

Методы Грома

Сойдя со страниц комиксов, Гром не растерял главного — настойчивости и чувства юмора. Первая черта характера нередко становится причиной споров с начальством: многие ситуации герой решает скорее кулаками, чем словами. Например, стучаться не в его правилах. Двери в мире майора существуют только для того, чтобы их эффектно выбивать. А если эффектно не получилось, то спасает юмор. Впрочем, любители комиксов знают, что Гром не полагается исключительно на грубую силу. Еще в школе он получил первый разряд по шахматам, а в сложных ситуациях майора часто спасают дедуктивные навыки.

Недовольный босс

Герой Алексея Маклакова в духе начальников — комедийных отдушин из американских полицейских боевиков 1980-х; это вечно раздраженный полковник полиции Федор Прокопенко, который бесится из-за методов работы своенравного и язвительного подчиненного.

Юный напарник

Еще один элемент полицейских бадди-муви — наивный, но смышленый новичок, которого приставили к закаленному профессионалу. Здесь это Дима Дубин (его играет Александр Сетейкин) — идеалист и романтик, периодически витающий в облаках и забывающий о суровых реалиях. В комиксах он, кстати, нередко удивлял Игоря — например, мог вырубить здоровенного амбала одним ударом.

Шаверма

Какой может быть Питер без шавермы (не путать с шаурмой)! Тем более что пристрастие Грома к мясу в лаваше давно известно. В трейлере майор уплетает шаверму на пару с Пчелкиной, не забывая в процессе пошутить о происхождении мяса. Это тоже, кстати, пасхалка для читателей: в первом же выпуске «Майора Грома» шаверма была источником шуток.

Чумной Доктор

Главный злодей, как и следует из названия, носит характерную носатую маску и буквально огнем выжигает «коррупцию, алчность и беззаконие». Многие питерцы с радостью потворствуют Доктору, видя в нем фигуру спасителя и закрывая глаза на моральные дилеммы и разрушения. Примечательно, что, судя по обмену репликами в трейлере, Гром знает злодея лично.

Пробирки

Самый загадочный момент трейлера — буквально на секунду появляющиеся в кадре пробирки. Возможно, в фильме, как и в одном из выпусков комикса, будет фигурировать химическая бомба. В бумажной истории майору пришлось предотвращать теракты в метро.

Основатель соцсети «Вместе»

В комиксах под маской Чумного Доктора скрывался Сергей Разумовский (Сергей Горошко), основатель социальной сети «Вместе». Аллюзия на Павла Дурова читалась легко: когда выходил комикс, «ВКонтакте» все еще принадлежала питерскому программисту-предпринимателю. Продюсеры уверяют, что в фильме злодействует не гений-миллионер Разумовский, а совсем другой персонаж. Кто именно — тайна.

«Майор Гром: Чумной Доктор» окажется в кинотеатрах 1 апреля.

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