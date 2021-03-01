«Приключения в духе „Индианы Джонса“ и „Принцессы Мононоке“»: Что пишут критики о «Райе и последнем драконе»

В мировой прокат выходит новый мультфильм студии Disney «Райя и последний дракон», и в сети появились первые отзывы критиков. Все авторы хвалят проект за анимацию, захватывающие экшен-сцены и поднятые в истории темы доверия и прощения.

Вот что пишут критики.

Инку Кан из The Hollywood Reporter уверен, что мультфильм стоит увидеть на большом экране из-за масштабных экшен-сцен и захватывающей анимации:

«Иногда действие притормаживает, но в фильме достаточно энергии. Впечатляет то, что сюжет завершается волнительной и непревзойденной кульминацией».

По словам Мэтта Голдберга, автора Collider, истории «требуется время, чтобы раскачаться, но как только она набирает ритм, то превращается в захватывающее путешествие с отличными экшен-сценами». Голдберг также отмечает отличную динамику между Раей и Сису. Главная тема фильма — доверие, и автор считает, что «Райя и последний дракон» — актуальный проект в расколотом разногласиями мире.

Автор CinemaBlend Дирк Либби хвалит разные аспекты фильма — от потрясающей анимации до выбора Келли Мари Трэн и Аквафины на главные роли:

«По-настоящему выдающийся аспект „Райи и последнего дракона“ — это экшен. Хотя мы, конечно, время от времени видели отличные боевые сцены в анимационных фильмах Disney, их ни разу не было так много, и они никогда не были так хорошо анимированы».

Брайан Таллерико написал рецензию для сайта Roger Ebert, в которой описал проект как замечательный и «амбициозный семейный фильм, который подойдет для всех возрастов», здесь «смешаны образы и мифология из нескольких культур Юго-Восточной Азии». Критик хвалит Disney за создание «старомодного приключенческого фильма, который напоминает все, от „Индианы Джонса“ до „Принцессы Мононоке“». Он также отмечает, что авторы смогли найти отличный баланс между экшеном и эмоциональной составляющей истории о «доверии, прощении и храбрости».

Джастин Чанг из Los Angeles Times считает, что «Райя и последний дракон» — «амбициозная, но несовершенная смесь культурных элементов, в которой яркие новые идеи сочетаются со скучными и давно знакомыми»:

«Сама Райя представляет собой заманчивую смесь из бесчисленных умных, неприхотливых и практичных героев боевиков — персонажей, к которым, как и в этом фильме, вы тянетесь как по привычке, так и из-за их новизны».

Бен Трэвис из журнала Empire хвалит Disney за яркое фэнтези и революционную героиню. Он отмечает уникальные экшен-сцены, в которых авторы отлично используют кинематографический язык азиатского боевика. По мнению критика, отдельные моменты выглядят слишком знакомо, но в целом фильм может похвастать динамичным и энергичным сюжетом.

Критик IndieWire Кейт Эрбланд осталась довольна фильмом, считая его «историей о принятии, поиске семьи и силе доверия»:

«В то время как некоторые из тем в конечном итоге кажутся неуклюжими (монологи о доверии в какой-то момент начинают приедаться), финал выставляет их в новом свете».

Брайан Труитт, автор USA Today, описывает мультфильм как «эпическое и дерзкое фэнтезийное приключение для молодых людей, которые еще не готовы к „Игре престолов“». Критик отмечает, что в фильме есть множество знакомых фэнтезийных тем и отсылки к «В поисках утраченного ковчега» или «Звездным войнам», но поскольку мультфильм не имеет первоисточника, он иногда кажется удивительно оригинальным.

Критик Хоай-Тран Буй из SlashFilm высоко оценил красивую анимацию и персонажей мультфильма, но раскритиковал неровный тон фильма:

«У „Райи и последнего дракона“ проблемы с тональностью, которые угрожают испортить важные эмоциональные моменты фильма. Тут есть даже дурацкие комедийные элементы, которые больше соответствуют проектам DreamWorks начала 2000-х годов». Например, критика смутила «владеющая боевыми искусствами аферистка-младенец», которая присоединяется к команде Райи после попытки кражи.

По мнению Энджи Хан из Mashable, несколько поверхностная тема мультфильма о попытках завоевать доверие в циничном мире способна «выжать несколько лишних слез в трудные времена». «Есть дикие погони и эпические бои на мечах. Есть моменты неожиданного легкомыслия и тихой печали (очень в духе 2021-го). В перерыве между юмором и экшеном фильм напоминает зрителю «о надежде, исцелении, взаимопомощи и попытках снова обрести целостность».

Российская премьера мультфильма состоится 5 марта.