6 лучших трейлеров недели: Лас-вегасские зомби, смоленские вампиры и итальянские монстры

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«Армия мертвецов»

В начале своей карьеры Зак Снайдер покорил мир с ремейком ромеровского «Рассвета мертвецов». Спустя 17 лет режиссер вернулся к теме зомби с боевиком про ограбление казино во время нашествия живых мертвецов. Действие происходит в Лас-Вегасе, из-за чего все зомби одеты как танцовщицы и двойники Элвиса. Выглядит весело.

«Вампиры средней полосы», 1-й сезон

Отечественная версия «Реальных упырей» с уклоном в детектив. В отличие от заморских коллег, наши кровопийцы уже много веков живут в Смоленске, чтят местные законы и стараются лишний раз не нападать на людей. Все меняется, когда в лесу находят обескровленные трупы. Мирная жизнь вампиров, которых тут играют Юрий Стоянов, Татьяна Догилева и Артем Ткаченко, оказывается под угрозой.

«Лука»

Солнечная, трогательная и изумительно красивая новинка студии Pixar. На этот раз в центре сюжета — два мальчика, которые проводят лето в красивом приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере. Они веселятся, гуляют, едят мороженое и с интересом изучают местных жителей. Беззаботность отдыха омрачает лишь тот факт, что на самом деле облик мальчиков приняли морские создания, которых очень недолюбливают в городе.

«Нездоровый»

Инди-фантастика со звездами жанра прошлых лет на второстепенных ролях — Наташей Хенстридж и Лэнсом Хенриксеном. История вращается вокруг подростка из маленького городка, который подвергается постоянным издевательствам ровесников. После очередного избиения парня излечивает местный шаман, и тот загадочным образом становится неуязвимым. Но, получив по сути суперспособность, герой не спешит помогать слабым и спасать попавших в беду, а решает мстить своим обидчикам.

«Обратная сторона Земли», 2-й сезон

Продолжение безумного мультсериала Джастина Ройланда, соавтора «Рика и Морти». Инопланетное семейство, застрявшее на Земле, продолжает разбираться с местными обычаями по мере своих сил. В программе — пандемия, скутеры, поездка в Лондон, шутки ниже пояса и монстры, превращающие людей в вино. В общем, все как обычно.

«Персонаж»

Как мы знаем, рисовать комиксы и мангу в частности — дело непростое. Вот и молодой начинающий мангака (молодая звезда Масаки Суда), будучи приятным и позитивным человеком, никак не может создать правдоподобного злодея. Однажды став свидетелем убийства целой семьи и рассмотрев преступника, он не спешит сообщать об этом полиции. Теперь парень использует образ убийцы как прототипа для манги. Комикс набирает популярность, и вскоре тот самый маньяк назначает герою встречу.