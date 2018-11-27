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«Красный» трейлер «Мортал Комбат» установил рекорд по просмотрам. Собрали еще пять роликов без цензуры

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«Красный» трейлер боевика «Мортал Комбат», в котором студия Warner Bros. показала, чего ждать от кровавой экранизации с рейтингом R, за первую неделю после релиза набрал 116 миллионов просмотров. Ролик установил рекорд и превзошел показатели множества других «красных» трейлеров, включая первого «Дэдпула».

«Благодаря нашим фанатам, „Мортал Комбат“ стал самым просматриваемым „красным“ трейлером за все время».

В связи с этим достижением собрали пять лучших «красных» трейлеров.

«Дэдпул» — 43 миллиона просмотров

В ролике «Дэдпула» есть все, за что зрители любят этого персонажа: кровь, насилие, прострелянные головы и ругательства. Авторы сразу поняли, чем привлечь людей в кинотеатры.

«Полный расколбас» — 12 миллионов просмотров

На ролике «Полного расколбаса», как и на самом мультфильме, не зря стоит ограничение в 18+. Мало того что на протяжении фильма герои постоянно ругаются, так еще и заканчивается он массовым убийством людей и гигантской оргией продуктов питания.

«Хорошие мальчики» — 3,1 миллиона просмотров

«Красные» трейлеры, в которых без ограничений можно использовать мат, насилие и прочие радости жизни, лучше всего подходят современным комедиям. Особенно когда дело касается школьников. Поэтому и в ролике «Хороших мальчиков», который не могли посмотреть исполнители главных ролей, хватает красочных ругательств.

«Никто» — 1,2 миллиона просмотров

Режиссер «Хардкора» Илья Найшуллер объединился со сценаристом «Джона Уика» Дереком Колстадом, чтобы сделать боевик «Никто» — историю экс-киллера и семьянина, который возвращается в мир насилия. «Красный» ролик обещает незаурядные драки и энергичные перестрелки.

«Бэд трип» — 1 миллион просмотров

Комедия «Бэд трип», в которой игровые сцены перемежаются реакциями реальных людей на жестокие розыгрыши актеров, не могла обойтись без «красного» трейлера. А как еще выпускать ролик, в котором есть сцена с гориллой, пытающейся изнасиловать человека.

Подробнее о фильме «Мортал Комбат»:

«Мортал Комбат» ожидается в кинотеатрах 8 апреля 2021-го.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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В главных ролях:Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон
Режиссер:Кристофер Нолан
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