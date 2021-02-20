Создатель «Мы — Миллеры» экранизирует игру «The Division». Вот еще 10 проектов по видеоиграм, которые мы ждем

Роусон Маршалл Тёрбер («Небоскреб») заменит Дэвида Литча («Джон Уик») на посту режиссера адаптации видеоигры «Tom Clancy’s The Division». Джейк Джилленхол и Джессика Честейн по-прежнему закреплены за проектом в качестве исполнителей главных ролей.

По сюжету игры в недалеком будущем смертоносный вирус распространился благодаря бумажным деньгам, убив миллионы людей. Через несколько месяцев после начала эпидемии в обществе наступил хаос, улицы опустели, а правительство опустило руки. Для того чтобы помочь восстановить порядок и выявить источник вспышки вируса, в центр Нью-Йорка вызывают группу спецагентов, работающих среди гражданских лиц.

Изначально режиссерское кресло проекта занимал сценарист «Траффика» Стивен Гейган, но в итоге он отказался от фильма.

Какие еще игры будут экранизированы? Вот 10 ожидаемых проектов.

«Borderlands»

Режиссер «Хостела» Элай Рот и сценарист «Чернобыля» Крэйг Мэйзин работают над фильмом по фантастической игре о неудачной колонизации планеты, населенной ужасными тварями. Для проекта уже собрали звездный актерский состав: в него вошли Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джейми Ли Кёртис и Джек Блэк, озвучивающий саркастичного робота.

«Call of Duty»

Легендарная серия шутеров, которая давно просится на экраны. Поэтому и экранизация игры уже несколько лет находится в разработке. В 2018 году режиссерское кресло проекта отдали Стефано Соллиме, постановщику фильмов «Гоморра» и «Убийца 2. Против всех». Он заявил, что видит в главных ролях Тома Харди и Криса Пайна, а съемки начнутся уже в 2019-м. Однако уже в феврале 2020-го разработку проекта заморозили.

«Dragon’s Lair»

В 2020-м появилась информация, что Райан Рейнольдс может принять участие в полнометражной адаптации классики видеоигр, заинтересовавшей стриминг-сервис Netflix. Звезде «Дэдпула» предложили сыграть рыцаря Дирка Бесстрашного, который должен спасти принцессу Дафну из лап дракона Синджа и колдуна Мордрока. Но рабочий график Рейнольдса и без этого загружен десятками разных проектов, поэтому пока не известно, когда фильм по «Dragon’s Lair» увидит свет.

«Fallout»

Постапокалиптический мир «Fallout» на малый экран взялись перенести создатели «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой. Каких-либо подробностей проекта Amazon Prime Video пока нет, и неизвестно, какая из частей ляжет в его основу (и ляжет ли вообще). Нолан и Джой, в свою очередь, называют «Fallout» одной из лучших игровых серий в истории и подчеркивают, что уделили ей «бессчетное количество часов».

«Five Nights at Freddy’s»

Студия Blumhouse, отвечающая за создание недорогих, но эффектных фильмов ужасов, объявила в 2018-м, что планирует экранизировать знаменитую серию хоррор-игр. Тогда же сообщалось, что картину напишет и поставит Крис Коламбус, режиссер «Один дома» и «Гарри Поттера». С тех пор проект исчез с радаров, а историю о хищных роботах-аниматрониках уже рассказали в «Стране чудес Вилли» с Николасом Кейджем.

«Halo»

Голливуд уже много лет пытается экранизировать знаменитый шутер. Одно время полнометражный фильм по игре даже планировал снимать Нил Бломкамп под продюсерским контролем Питера Джексона (подробнее об этом можно почитать здесь). В итоге «Halo» стал сериалом стриминг-сервиса Paramount+ , главную роль в котором исполнит Пабло Шрайбер, звезда «Оранжевый — хит сезона». Как и Педро Паскалю в «Мандалорце», ему предстоит играть персонажа, не снимая шлема, ведь Мастер Чиф, как известно, практически никогда не показывал лица.

«Just Cause»

За экранизацию игры, где главное — безумные трюки и разрушение всего вокруг, отвечает Майкл Даус, постановщик комедии «Али, рули!» и сериала «Проповедник». Над сценарием поработал Дерек Колстад, автор «Джона Уика». Как и множество других проектов, основанных на популярных играх, фильм Just Cause уже несколько лет находится в разработке. Одно время возможным исполнителем главной роли даже значился Джейсон Момоа, звезда «Аквамена».

«Metal Gear Solid»

Фильм по игре Хидэо Кодзимы уже несколько лет пытается снять Джордан Вот-Робертс, режиссер «Конг: Остров Черепа». О проекте долгое время не было ничего слышно, но недавно стало известно, что роль солдата Солида Снейка исполнит Оскар Айзек. В остальном подробностей нет, и по-прежнему не известно, услышим ли с экранов знаменитый крик «Сне-е-е-е-ейк!».

«Minecraft»

Как бы странно это ни звучало, но одно время исполнителем главной роли в экранизации игры-песочницы значился Стив Каррелл, а пост режиссера занимал Роб МакЭлхенни, соавтор сериала «В Филадельфии всегда солнечно». За годы разработки ситуация изменилась: Каррелл выбыл из проекта, а МакЭлхенни заменил Питер Соллетт («Будь моим парнем на пять минут»). О фильме практически ничего не слышно, и никто даже не может с уверенностью сказать, как он будет выглядеть. Warner Bros. планировала выпустить его в марте 2022-го, но в разгар пандемии убрала из сетки релизов.

«The Last of Us»

На данный момент, наверное, самый громкий сериал, основанный на видеоигре. Режиссерское кресло пилотного эпизода занимает Кантемир Балагов, режиссер драм «Дылда» и «Теснота». Шоураннером выступает Крэйг Мэйзин, создатель сериала «Чернобыль». Главные роли исполнят Педро Паскаль и Белла Рэмси, знакомые зрителю по «Мандалорцу» и «Игре престолов». И все это выйдет на HBO, так что стоит ждать масштабную и дорогостоящую адаптацию.