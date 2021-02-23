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Режиссер «Обители зла» экранизирует рассказ Джорджа Р. Р. Мартина. В фильме снимутся Милла Йовович и Дэйв Батиста

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Пол У. С. Андерсон, постановщик «Обители зла» и «Смертельной битвы», займет режиссерское кресло приключенческой картины «В потерянных землях» — экранизации одноименного рассказа Джорджа Р. Р. Мартина. Главные роли в фильме исполнят Милла Йовович и Дэйв Батиста.

В центре сюжета — королева Меланж, которая очень хочет обрести дар менять свой облик, для чего нанимает волшебницу Серую Элис (Йовович), женщину, столь же пугающую, сколь и могущественную. Вместе с бродягой Бойсом (Батиста) Элис отправляется в Потерянные земли, где им предстоит столкнуться с демонами и людьми, познать природу добра и зла, долга и амбиций, любви и потери.

Андерсон написал сценарий адаптации. Кроме «В потерянных землях», в его рабочем графике значатся фантастический сериал «Мимик» и экранизация игры «Spy Hunter».

«В потерянных землях» станет уже девятым совместным проектом Йовович и ее мужа Андерсона после шести фильмов франшизы «Обитель зла», «Мушкетеров» и «Охотника на монстров».

Источник: Deadline

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В главных ролях:Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон
Режиссер:Кристофер Нолан
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