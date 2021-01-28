КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Что нужно знать о «Вампирах средней полосы» — сериале, где кровососы основали Смоленск

Обсудить0

18 марта на сервисе START выйдут «Вампиры средней полосы» — новый сериал Антона Маслова («ИП Пирогова», «Отель „Элеон“»). Шоу рассказывает о группе вампиров из России, живущих под видом простых людей. Собрали главное, что стоит знать о сериале до премьеры.

О чем сериал?

События сериала происходят в Смоленске. Город, расположенный в средней полосе России, по-своему уникален: именно здесь живут вампиры! Но живут тайно, под видом простой семьи, предпочитая не убивать людей. Однажды их мирная жизнь оказывается под угрозой, когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней.

Почему авторы решили показать Смоленск?

«Смоленск в нашем сериале неслучаен, ведь у города большая история. Его брали немцы, французы, старались даже татары, — рассказывает режиссер Антон Маслов. — У нас будет много исторических флешбэков, ведь вампиры живут очень давно».

И чем они вдохновлялись?

Сценарист и продюсер Алексей Акимов признался, что идея сериала выросла из комедии Тайки Вайтити и Джемейна Клемента «Реальные упыри».

«Когда-то мы с друзьями посмотрели новозеландский фильм „Реальные упыри“, — вспоминает Акимов. — Очень веселое мокьюментари. Задумались: а как бы могли выглядеть вампиры с российскими паспортами? А у них вообще есть паспорта? А они делают отчисления в пенсионный фонд? А у нас они тоже боялись бы чеснока? Стали на ходу фонтанировать идеями и в какой-то момент пришли к выводу, что жизнь вампиров в России гораздо сложнее и глубже гротесковой комедии. Так появился детектив!»

«Реальные упыри»

Кто играет в сериале?

Главного героя — деда Славу, главу вампирской ячейки и основателя Смоленска — сыграл Юрий Стоянов, звезда юмористической программы «Городок». А в роли хранительницы вампирско-мирских законов Ирины Витальевны появится Татьяна Догилева. Кроме того, зрители увидят вампира-француза по имени Жан — его играет Артем Ткаченко, уже имевший дело со всякой нечистью во франшизе «Гоголь».

Другие роли исполнили Екатерина Кузнецова, Ольга Медынич, Михаил Гаврилов, Дмитрий Чеботарев, Александр Устюгов и Глеб Калюжный.

И при чем тут Михаил Ефремов?

Стоянов изначально получил роль деда Славы и даже получил за свою игру премию в номинации «Лучший актер пилота телевизионного сериала» на фестивале телесериалов «Пилот». Однако затем он выбыл из сериала из-за занятости в других проектах, и роль перешла Михаилу Ефремову. Стоянов вернулся, когда осенью прошлого года Ефремов был осужден на семь с половиной лет по делу о ДТП.

Как проходили съемки?

Актеры, играющие вампиров, носили на съемках специальные клыки, изготовленные по индивидуальным меркам. Изначально артистам сделали слепки в стоматологической клинике, после чего изготовили реквизит с учетом цвета зубов. Преимущество таких клыков в том, что они почти не влияют на дикцию, а еще их можно надевать и снимать одним движением.

Кроме того, на площадку поставляли пять видов искусственной крови для разных целей. Первый тип кинокрови не оставляет следов на паркете и других поверхностях и легко смывается — его использовал реквизиторский цех. Второй вид был предназначен для гримеров (такая кровь держится на коже и естественно выглядит в кадре), а третий — для нанесения на костюмы (его можно было легко удалить с ткани).

«Вампиры средней полосы»

Два других вида крови актеры пили в кадре. Это был сладкий густой напиток, неопасный для слизистой и желудка. Обычно его используют в сценах, где у актера кровь течет изо рта. Как правило, такие эпизоды длятся несколько секунд, однако смоленским вампирам приходилось пить кровь часто, иногда несколько дублей подряд. По просьбе актеров реквизиторы сварили другую кровь по секретному рецепту, менее сладкую и больше похожую на кисель.

Что известено про саундтрек?

Специально для сериала Илья Лагутенко вместе со своей группой «Мумий Тролль» записал саундтрек под названием «Призраки завтра». Кроме него, в шоу прозвучит новый трек восходящей звезды российского кино и музыкальной сцены — Глеба Калюжного (он также играет одну из ролей). Еще зрители услышат песни российских инди-групп Sirotkin, Intelligence, Bjarla и певицы Любы Чингаевой.

КиноПоиск HD в TikTok

Бумерам вход запрещен

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Фильм, который вы смотрели в будущем, теперь доступен по подписке.
В главных ролях:Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон
Режиссер:Кристофер Нолан
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Откуда в «Топях» леопардовая шуба? Рассказывают художница по костюмам Елена Дронова и Иван Янковский
КиноПоиск HD

Откуда в «Топях» леопардовая шуба? Рассказывают художница по костюмам Елена Дронова и Иван Янковский

22 февраля8
«Постановка», «Во все тяжкие» и «Я — Грета»: 11 премьер февраля на КиноПоиск HD
КиноПоиск HD

«Постановка», «Во все тяжкие» и «Я — Грета»: 11 премьер февраля на КиноПоиск HD

2 февраля37
Сериалы февраля: «Кларисса», «Супермен и Лоис» и «За час до рассвета»
Сериалы

Сериалы февраля: «Кларисса», «Супермен и Лоис» и «За час до рассвета»

1 февраля8
Дмитрий Глуховский о сериале «Топи»: «В глубинке смерть всегда рядом»
Интервью

Дмитрий Глуховский о сериале «Топи»: «В глубинке смерть всегда рядом»

28 января18

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Это грех»: Яркая и пронзительная драма об эпидемии СПИДа в 1980-х

Вчера19
«Это грех»: Яркая и пронзительная драма об эпидемии СПИДа в 1980-х
5 причин посмотреть «Александра Невского» Эйзенштейна
Культовое кино

5 причин посмотреть «Александра Невского» Эйзенштейна

Вчера8
Warner Bros. снимет новый фильм про Супермена. Главного героя могут сделать чернокожим

Warner Bros. снимет новый фильм про Супермена. Главного героя могут сделать чернокожим

Вчера19
Что смотреть дома: «Звук металла», «Никогда, редко, иногда, всегда», док про Билли Айлиш
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Звук металла», «Никогда, редко, иногда, всегда», док про Билли Айлиш

Вчера8
Что нужно знать о «Вампирах средней полосы» — сериале, где кровососы основали Смоленск

Что нужно знать о «Вампирах средней полосы» — сериале, где кровососы основали Смоленск

Вчера1
6 лучших трейлеров недели: Лас-вегасские зомби, смоленские вампиры и итальянские монстры

6 лучших трейлеров недели: Лас-вегасские зомби, смоленские вампиры и итальянские монстры

Вчера0
«Красный» трейлер «Мортал Комбат» установил рекорд по просмотрам. Собрали еще пять роликов без цензуры

«Красный» трейлер «Мортал Комбат» установил рекорд по просмотрам. Собрали еще пять роликов без цензуры

Вчера6
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт