Что нужно знать о «Вампирах средней полосы» — сериале, где кровососы основали Смоленск

18 марта на сервисе START выйдут «Вампиры средней полосы» — новый сериал Антона Маслова («ИП Пирогова», «Отель „Элеон“»). Шоу рассказывает о группе вампиров из России, живущих под видом простых людей. Собрали главное, что стоит знать о сериале до премьеры.

О чем сериал?

События сериала происходят в Смоленске. Город, расположенный в средней полосе России, по-своему уникален: именно здесь живут вампиры! Но живут тайно, под видом простой семьи, предпочитая не убивать людей. Однажды их мирная жизнь оказывается под угрозой, когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней.

Почему авторы решили показать Смоленск?

«Смоленск в нашем сериале неслучаен, ведь у города большая история. Его брали немцы, французы, старались даже татары, — рассказывает режиссер Антон Маслов. — У нас будет много исторических флешбэков, ведь вампиры живут очень давно».

И чем они вдохновлялись?

Сценарист и продюсер Алексей Акимов признался, что идея сериала выросла из комедии Тайки Вайтити и Джемейна Клемента «Реальные упыри».

«Когда-то мы с друзьями посмотрели новозеландский фильм „Реальные упыри“, — вспоминает Акимов. — Очень веселое мокьюментари. Задумались: а как бы могли выглядеть вампиры с российскими паспортами? А у них вообще есть паспорта? А они делают отчисления в пенсионный фонд? А у нас они тоже боялись бы чеснока? Стали на ходу фонтанировать идеями и в какой-то момент пришли к выводу, что жизнь вампиров в России гораздо сложнее и глубже гротесковой комедии. Так появился детектив!»

«Реальные упыри»

Кто играет в сериале?

Главного героя — деда Славу, главу вампирской ячейки и основателя Смоленска — сыграл Юрий Стоянов, звезда юмористической программы «Городок». А в роли хранительницы вампирско-мирских законов Ирины Витальевны появится Татьяна Догилева. Кроме того, зрители увидят вампира-француза по имени Жан — его играет Артем Ткаченко, уже имевший дело со всякой нечистью во франшизе «Гоголь».

Другие роли исполнили Екатерина Кузнецова, Ольга Медынич, Михаил Гаврилов, Дмитрий Чеботарев, Александр Устюгов и Глеб Калюжный.

И при чем тут Михаил Ефремов?

Стоянов изначально получил роль деда Славы и даже получил за свою игру премию в номинации «Лучший актер пилота телевизионного сериала» на фестивале телесериалов «Пилот». Однако затем он выбыл из сериала из-за занятости в других проектах, и роль перешла Михаилу Ефремову. Стоянов вернулся, когда осенью прошлого года Ефремов был осужден на семь с половиной лет по делу о ДТП.

Как проходили съемки?

Актеры, играющие вампиров, носили на съемках специальные клыки, изготовленные по индивидуальным меркам. Изначально артистам сделали слепки в стоматологической клинике, после чего изготовили реквизит с учетом цвета зубов. Преимущество таких клыков в том, что они почти не влияют на дикцию, а еще их можно надевать и снимать одним движением.

Кроме того, на площадку поставляли пять видов искусственной крови для разных целей. Первый тип кинокрови не оставляет следов на паркете и других поверхностях и легко смывается — его использовал реквизиторский цех. Второй вид был предназначен для гримеров (такая кровь держится на коже и естественно выглядит в кадре), а третий — для нанесения на костюмы (его можно было легко удалить с ткани).

«Вампиры средней полосы»

Два других вида крови актеры пили в кадре. Это был сладкий густой напиток, неопасный для слизистой и желудка. Обычно его используют в сценах, где у актера кровь течет изо рта. Как правило, такие эпизоды длятся несколько секунд, однако смоленским вампирам приходилось пить кровь часто, иногда несколько дублей подряд. По просьбе актеров реквизиторы сварили другую кровь по секретному рецепту, менее сладкую и больше похожую на кисель.

Что известено про саундтрек?

Специально для сериала Илья Лагутенко вместе со своей группой «Мумий Тролль» записал саундтрек под названием «Призраки завтра». Кроме него, в шоу прозвучит новый трек восходящей звезды российского кино и музыкальной сцены — Глеба Калюжного (он также играет одну из ролей). Еще зрители услышат песни российских инди-групп Sirotkin, Intelligence, Bjarla и певицы Любы Чингаевой.