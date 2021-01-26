Что происходит в прокате: В Китае новый рекорд, в Нью-Йорке открывают кинотеатры, в России лидирует «Конек-горбунок»

Китайский «Детектив из Чайнатауна 3» побил рекорд «Мстителей»

12 февраля в Китае праздновали лунный Новый год. КНР справилась с эпидемией, кинотеатры открыты, и местные хиты зарабатывают даже больше прежнего. Новый рекорд поставил «Детектив из Чайнатауна 3» — очередная глава успешной франшизы, в которой неудачливый полицейский Цинь Фэн борется с преступностью в мировых столицах (на этот раз в Токио). В первые же выходные «Детектив» собрал в КНР 2,57 млрд юаней, то есть около 398 млн долларов — это на 40 миллионов больше, чем заработал фильм «Мстители: Финал» в Северной Америке в апреле 2019 года. За шесть праздничных дней сборы составили 550 млн долларов.

«Детектив из Чайнатауна 3» должен был выйти еще год назад, но в тот момент в Китае уже вводили ограничения на массовые скопления людей. В конечном счете эпидемия даже помогла: обычно на Новый год китайцы много путешествуют и встречаются с родными, но сейчас власти рекомендовали этого не делать. Люди никуда не поехали и вместо этого отправились в кинотеатры.

Феноменальные сборы «Детектива» и других хитов вроде «Восьми сотен» (самый кассовый фильм прошлого года в мировом прокате!) могут изменить отношение Голливуда и всего мира к китайскому кино. «Детектива из Чайнатауна» называют первой китайской франшизой, которая сделана на американском уровне. Разумеется, студия планирует продолжение — после титров там идет сцена с видами Лондона.

«Семейка Крудс» вернулась на вершину американского чарта

Мультфильм «Семейка Крудс: Новоселье», выпущенный еще в ноябре, под конец зимы вдруг снова оказался лидером бокс-офиса. Произошло такое 13—15 февраля, в двенадцатый уик-энд проката. Обычно это хорошая неделя для индустрии: во многих штатах длинные выходные из-за Дня президентов, а День святого Валентина удачно выпал на воскресенье. Но романтических фильмов в репертуаре не оказалось, а Северную Америку парализовал мощный циклон, из-за которого снегом завалило даже южные штаты.

В таких обстоятельствах «Семейка Крудс» смогла заработать 2 млн долларов. Оказалось, что зрители готовы идти и на релиз трехмесячной давности, который к тому же доступен онлайн. Других вариантов, кроме «Семейки Крудс», не было, так что мультфильм лидировал в следующий уик-энд с результатом 1,7 млн долларов.

Кроме мультфильма Paramount, в американских кинотеатрах сейчас показывают претендентов на «Оскар» и «Золотой глобус». Эти картины — «Земля кочевников», «Иуда и черный мессия», «Девушка, подающая надежды» — идут в кино без большого шума и зарабатывают немного. Основной смысл проката — именно возможность номинации на «Оскар» (в этом году квалификационный период продлили до конца февраля). Компания Searchlight Pictures, которая прокатывает «Землю кочевников», не раскрывает сборы, но, по оценке Box Office Mojo, за последние выходные фильм заработал около 500 тыс. долларов.

В Нью-Йорке откроют кинотеатры

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо разрешил открыть кинотеатры с 5 марта. Эта локальная новость имеет большое значение для всей киноиндустрии. Нью-Йорк — крупнейший в Америке рынок для Голливуда, без него мейджоры просто не хотят выпускать фильмы в национальный прокат.

Кинотеатры в городе закрыты с марта прошлого года, хотя в других округах штата часть ограничений снята. Первое время нью-йоркские залы будут работать только на 25% заполняемости, а зрителям надо будет носить маски и соблюдать другие меры безопасности. Лидер рынка, сеть мультиплексов AMC, лоббирует повышение порога до 50%. Представители индустрии не устают напоминать: в тех штатах и городах, где прокат функционирует, не было ни одной вспышки ковида, которую удалось бы связать с кинотеатрами.

Теперь дело за Калифорнией: в Лос-Анджелесе кинотеатры по-прежнему простаивают, и никаких официальных заявлений на этот счет не было. Но число заражений снижается по всей территории США, а вакцинация проходит достаточно успешно, так что ожидания в индустрии оптимистичные.

Paramount перезапускает свой стриминг

Компания Paramount решила вдохнуть новую жизнь в свой стриминг Paramount+. В США и Латинской Америке сервис начнет работу уже 5 марта. Компания обещает выпустить там «Миссия: невыполнима 7» и «Тихое место 2». Оба фильма выйдут на сервисе через 45 дней после релиза в кинотеатрах. По нынешним временам это очень осторожная стратегия: сравним ее со скандальным решением Warner Bros. выпускать фильмы в прокат и онлайн одновременно.

Россия: «Конек-горбунок» подвинул «Душу»

В России длинные выходные по случаю Дня защитника Отечества стали лучшими после новогодних каникул: по оценке портала «Кинобизнес сегодня», общая касса за уик-энд составила 623 млн рублей. Это на 12 миллионов больше, чем в предыдущие выходные. Главным победителем стала сказка «Конек-горбунок», во вторник преодолевшая отметку в 500 млн рублей. Стартовые цифры у «Конька-горбунка» лучшие за время пандемии, не считая фильма «Последний богатырь: Корень зла», который шел в новогоднем прокате.

Второе место за уик-энд заняла комедия «Родные» с Сергеем Буруновым, которая тоже стремится к полумиллиарду (фильм собрал за выходные около 150 миллионов, в сумме более 400 млн рублей). А замыкает первую тройку «Душа». Сборы мультфильма Pixar резко снизились (на 54%) — скорее всего, это связано с конкуренцией с «Коньком-горбунком». Общие сборы «Души» в России — 1,15 млрд рублей, лучший результат 2021 года после того же «Последнего богатыря».