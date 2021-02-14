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Дэйв Батиста против зомби в первом тизер-трейлере «Армии мертвецов» Зака Снайдера

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Оригинальный тизер:

Зак Снайдер вновь взялся за тему зомби и снял для Netflix боевик «Армия мертвецов», в котором совместил фильм об ограблении с историей о нашествии живых мертвецов. Получилось, судя по всему, весело, задорно и с большим количеством экшена.

Действие «Армии мертвецов» разворачивается в Лас-Вегасе, захваченном живыми мертвецами, которые уничтожили практически все население города. Это подталкивает главного героя, Скотта Уорда, к идее провернуть крупное ограбление. Он собирает команду готовых рискнуть всем наемников и отправляется в одно из самых опасных мест на Земле в надежде сорвать куш.

В фильме снялись Дэйв Батиста, Элла Пернелл, Хироюки Санада, Гаррет Диллахант, Ана де ла Регера, Нора Арнезедер, Саманта Джо, Тиг Нотаро, Тео Росси, Майкл Кэссиди и Омари Хардвик.

Премьера на стриминг-сервисе — 21 мая.

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В главных ролях:Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская
Режиссер:Алексей Нужный
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