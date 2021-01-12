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Halo, «Миссия: невыполнима 7» и «Бивис и Батт-Хед»: Что ждать от стриминг-сервиса Paramount+

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Новый стриминг-сервис Paramount+ провел масштабную презентацию, на которой рассказал о свежих сериалах и том, как изменится прокатная модель студии Paramount Pictures. Вот главные тезисы.

«Рэй Донован»
  • Showtime продолжит сериал «Рэй Донован» полнометражным фильмом. Ранее шоу про голливудского чистильщика закрыли на седьмом сезоне. Картину снимет шоураннер сериала Дэвид Холландер, он же напишет сценарий вместе с Ливом Шрайбером, который вернется к своей роли. Джон Войт и Кэррис Дорси также в деле.
  • Paramount основала компанию Avatar Studios для производства мультсериалов и фильмов по франшизе «Аватар». Ее первым проектом станет мультфильм, который выйдет в кинотеатрах и онлайн.
  • Paramount+ выпустит «Мэра Кингстауна» — новый сериал Тейлора Шеридана, создателя «Йеллоустоуна» и сценариста «Любой ценой». Шоу расскажет о семье МакЛаски, влиятельных брокерах из Кингстауна, где тюремная система — главный источник дохода. Сериал описывают как историю о системном расизме, коррупции и социальном неравенстве. Главную роль исполнит Джереми Реннер, работавший с Шериданом над «Ветреной рекой».
  • Вселенную «Йеллоустоуна» расширят еще одним сериалом — спин-оффом «6666». Действие шоу развернется в XIX веке в Техасе, который в те времена населяли индейцы команчи. Ранее Paramount анонсировала приквел «Йеллоустоуна» под названием «Y: 1883», посвященный предкам семьи Даттон, главных героев оригинального сериала.
  • Кроме того, Шеридан спродюсирует Land Man — сериал про нефтяной бум в Западном Техасе, повлиявший на экономику и геополитику США.
«Йеллоустоун»

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Режиссер:Алексей Нужный
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