Halo, «Миссия: невыполнима 7» и «Бивис и Батт-Хед»: Что ждать от стриминг-сервиса Paramount+

Новый стриминг-сервис Paramount+ провел масштабную презентацию, на которой рассказал о свежих сериалах и том, как изменится прокатная модель студии Paramount Pictures. Вот главные тезисы.
- Студия Paramount сократила прокатное окно для своих картин. Теперь «Миссия: невыполнима 7» и сиквел «Тихого места» выйдут на стриминге Paramount+ уже через 45 дней после релиза в кинотеатрах. На презентации уточнили, что этот срок относится к дорогостоящим фильмам: для более мелких релизов окно составит 30 дней.
- Новая часть «Паранормального явления», приквел «Кладбища домашних животных» и сверхъестественный триллер Арье Позина «Середина» выйдут сразу на Paramount+, минуя кинотеатры. Над этими фильмами работало подразделение Paramount Players, ответственное за жанровое кино. Сервис будет выпускать от четырех до шести таких картин ежегодно.
- Для Paramount+ снимут несколько сериалов на основе фильмов из библиотеки сервиса. Среди них — «История любви», «Роковое влечение», «Танец-вспышка», «Итальянская работа» и «Заговор „Параллакс“».
- Showtime продолжит сериал «Рэй Донован» полнометражным фильмом. Ранее шоу про голливудского чистильщика закрыли на седьмом сезоне. Картину снимет шоураннер сериала Дэвид Холландер, он же напишет сценарий вместе с Ливом Шрайбером, который вернется к своей роли. Джон Войт и Кэррис Дорси также в деле.
- Paramount основала компанию Avatar Studios для производства мультсериалов и фильмов по франшизе «Аватар». Ее первым проектом станет мультфильм, который выйдет в кинотеатрах и онлайн.
- Paramount+ выпустит «Мэра Кингстауна» — новый сериал Тейлора Шеридана, создателя «Йеллоустоуна» и сценариста «Любой ценой». Шоу расскажет о семье МакЛаски, влиятельных брокерах из Кингстауна, где тюремная система — главный источник дохода. Сериал описывают как историю о системном расизме, коррупции и социальном неравенстве. Главную роль исполнит Джереми Реннер, работавший с Шериданом над «Ветреной рекой».
- Вселенную «Йеллоустоуна» расширят еще одним сериалом — спин-оффом «6666». Действие шоу развернется в XIX веке в Техасе, который в те времена населяли индейцы команчи. Ранее Paramount анонсировала приквел «Йеллоустоуна» под названием «Y: 1883», посвященный предкам семьи Даттон, главных героев оригинального сериала.
- Кроме того, Шеридан спродюсирует Land Man — сериал про нефтяной бум в Западном Техасе, повлиявший на экономику и геополитику США.
- Алекс Куртцман, шоураннер «Звездный путь: Дискавери», разрабатывает сериал по книге «Человек, который упал на Землю». В центре истории — инопланетянин, который узнает новые подробности о человеческой природе. Главную роль исполнит Чиветель Эджиофор.
- Еще одна новинка сервиса — криминальная антология «Американская трагедия», основанная на реальных событиях. Каждый сезон будет рассказывать о новом преступлении.
- Сериал по игровой франшизе «Halo» выйдет не на Showtime, как сообщалось ранее, а эксклюзивно на Paramount+. Премьера запланирована на начало 2022 года. В главной роли — Пабло Шрайбер.
- Также на Paramount+ возродят «Фрейзера» — культовый ситком про бостонского психиатра, выходивший на NBC с 1993 по 2004 год. Келси Грэммер вновь исполнит главную роль и выступит одним из продюсеров.
- Еще один громкий анонс — возвращение мультсериала «Ох, уж эти детки!». Главных героев озвучат актеры оригинального шоу.
- Кроме того, на Paramount+ выйдет фильм по мотивам «Бивиса и Батт-Хеда».
- На презентации также анонсировали черную комедию «Виновная сторона». Сериал посвящен журналистке, которая расследует дело молодой женщины, осужденной за убийство мужа.
- Антологию «Сумеречная» зона», спродюсированную Джорданом Пилом, закрыли после второго сезона.
КиноПоиск в Telegram
Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш