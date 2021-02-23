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Дэвид Финчер экранизирует нуар-комикс «Убийца» вместе со сценаристом «Семи». Главную роль может сыграть Майкл Фассбендер

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Дэвид Финчер определился с новым проектом. Режиссер «Бойцовского клуба» экранизирует для Netflix графический роман «Убийца». По данным THR, переговоры об участии в фильме ведет Майкл Фассбендер.

Французский нуар-комикс Алексиса Ноулента рассказывает про киллера, которого вдруг начинает мучить совесть из-за совершенных им убийств. Первоисточник адаптирует сценарист Эндрю Кевин Уокер, работавший с Финчером над триллером «Семь».

Финчер разрабатывал «Убийцу» с 2007 года. Изначально проект числился на студии Paramount, а главную роль в нем должен был исполнить Брэд Питт.

Съемки картины должны начаться уже в сентябре этого года.

«Убийца» — пятый совместный проект Финчера и Netflix после байопика «Манк» и сериалов «Карточный домик», «Охотник за разумом» и «Любовь. Смерть. Роботы». В прошлом году сервис заключил с режиссером эксклюзивный контракт на 4 года.

Источник: THR 

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Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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