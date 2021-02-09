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Вышел новый трейлер «Майора Грома»! В нем главный герой выбивает двери, сражается с бандитами и ест шаверму

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В сети появился новый трейлер российского боевика «Майор Гром: Чумной Доктор», снятого по одноименному комиксу издательства Bubble.

Судя по ролику, зрителей ждет смесь из ироничной комикс-эстетики, российских реалий и экшена в духе полицейских боевиков 1980-х.

Фильм расскажет о приключениях майора полиции Санкт-Петербурга. Главный герой неподкупен, у него пробивной характер и аналитический склад ума, а еще он всегда идет до конца, когда ловит преступников. Однажды он сталкивается человеком в маске Чумного Доктора. Тот убежден, что город «болен чумой беззакония», и начинает убивать тех, кто в свое время ушел от наказания с помощью денег или своего статуса.

Режиссер «Майора Грома» — Олег Трофим, постановщик первой части «Льда». Главные роли исполнили Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев и Михаил Евланов.

«Майор Гром: Чумной Доктор» окажется в кинотеатрах 1 апреля. 

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В главных ролях:Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон
Режиссер:Кристофер Нолан
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