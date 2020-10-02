Умерла Екатерина Градова, сыгравшая Кэт в сериале «Семнадцать мгновений весны»

В возрасте 74 лет скончалась заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на директора Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерию Гущину.

Градова прославилась благодаря роли радистки Кэт в сериале «Семнадцать мгновений весны». Кроме того, она сыграла в фильмах «Осенние свадьбы», «Место встречи изменить нельзя» и «Гнездо глухаря», а также в спектакле «Маленькие комедии большого дома».

Также актриса играла в Московском академическом театре Сатиры и театре имени Владимира Маяковского.