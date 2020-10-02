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Умерла Екатерина Градова, сыгравшая Кэт в сериале «Семнадцать мгновений весны»

В возрасте 74 лет скончалась заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на директора Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерию Гущину.

Градова прославилась благодаря роли радистки Кэт в сериале «Семнадцать мгновений весны». Кроме того, она сыграла в фильмах «Осенние свадьбы», «Место встречи изменить нельзя» и «Гнездо глухаря», а также в спектакле «Маленькие комедии большого дома».

Также актриса играла в Московском академическом театре Сатиры и театре имени Владимира Маяковского.

Источник: «ТАСС» 

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Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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