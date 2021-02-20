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В киновселенной DC появится Супергёрл. Сестру Супермена можно будет увидеть во «Флэше»

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Супергёрл станет частью расширенной киновселенной DC. Героиня впервые появится в фильме про Флэша. Ее сыграет Саша Кэлли, известная по сериалу «Молодые и дерзкие».

Кастинг на роль Супергёрл проходил через Zoom. Всего в нем участвовало 425 актрис, но режиссер Андрес Мускетти и президент DC Films Уолтер Хамада выбрали Кэлли.

Супергёрл появилась в комиксах в 1958 году в качестве кузины Супермена и обладала такими же способностями, как и Человек из стали. В 1984-м вышел фильм Жанно Шварца «Супергёрл» с Хелен Слейтер в главной роли, а в 2015-м стартовал одноименный сериал с Мелиссой Бенойст.

Кроме Кэлли, во «Флэше» снимутся Эзра Миллер, Билли Крудап, а также Бен Аффлек и Майкл Китон, которые сыграют разные версии Бэтмена.

«Флэш» выйдет в прокат 4 ноября 2022 года.

Источник: Deadline

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Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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