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Режиссер «Рейда» поставит для Netflix криминальный триллер с Томом Харди

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Том Харди исполнит главную роль в криминальном триллере Netflix — Havoc («Разрушение»). Картину поставит режиссер дилогии «Рейд» Гарет Эванс по собственному сценарию.

В центре сюжета — избитый детектив в исполнении Харди. После того как сделка по продаже наркотиков идет не по плану, он должен пробиться на самое дно преступного мира, чтобы спасти сына политика и одновременно раскрыть паутину коррупции и заговора, в которой погряз весь город.

Актер и режиссер также выступят продюсерами фильма.  В 2018-м Эванс снял для Netflix фолк-хоррор «Апостол». 

Съемки Havoc должны начаться в конце июня в Уэльсе. Когда выйдет картина, пока не известно.

Источник: Deadline

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Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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