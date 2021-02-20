Режиссер «Рейда» поставит для Netflix криминальный триллер с Томом Харди

Том Харди исполнит главную роль в криминальном триллере Netflix — Havoc («Разрушение»). Картину поставит режиссер дилогии «Рейд» Гарет Эванс по собственному сценарию.

В центре сюжета — избитый детектив в исполнении Харди. После того как сделка по продаже наркотиков идет не по плану, он должен пробиться на самое дно преступного мира, чтобы спасти сына политика и одновременно раскрыть паутину коррупции и заговора, в которой погряз весь город.

Актер и режиссер также выступят продюсерами фильма. В 2018-м Эванс снял для Netflix фолк-хоррор «Апостол».

Съемки Havoc должны начаться в конце июня в Уэльсе. Когда выйдет картина, пока не известно.