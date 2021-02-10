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«Последний министр» и «Перевал Дятлова» номинированы на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения

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Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявила номинантов на свою премию. Среди сериалов лидирует «Перевал Дятлова» — мистический детектив с Петром Федоровым претендует на 13 наград. Кроме него, в шорт-лист вошли «Чики», «Псих», «Грозный», «Зулейха открывает глаза», «Последний министр», «Беспринципные» и другие сериалы.

В номинацию «Лучший полнометражный художественный фильм» попали «Огонь», «Серебряные коньки» и «Дорогие товарищи!»

Полный список номинантов:

Лучший мини-сериал (1-4 серии)

Лучший сериал (5 - 24 серии)

Лучший сериал (более 24 серий)

Лучший комедийный сериал

Лучший анимационный сериал

Лучший сценарная работа

  • «Зулейха открывает глаза»
  • «Перевал Дятлова»
  • «Триггер»

Лучшие визуальные эффекты

Лучшая режиссерская работа

Лучшая оригинальная музыка к сериалу

Лучшая операторская работа

  • «Перевал Дятлова»
  • «Триггер»
  • «Чики»

Лучшая работа художника-постановщика

  • «Грозный»
  • «Казанова»
  • «Перевал Дятлова»

Лучшая работа художника по костюмам

  • «Грозный»
  • «Зулейха открывает глаза»
  • «Перевал Дятлова»

Лучшая работа художника по гриму

  • «Грозный»
  • «Зулейха открывает глаза»
  • «Перевал Дятлова»

Лучшая работа звукорежиссера

  • «Перевал Дятлова»
  • «Триггер»
  • «Чики»

Лучшая работа режиссера монтажа

  • «Перевал Дятлова»
  • «Триггер»
  • «Шерлок в России»

Лучшая работа кастинг-директора

  • «Грозный»
  • «Перевал Дятлова»
  • «Чики»

Лучший актер сериала

Лучшая актриса сериала

Лучший актер второго плана в сериале

Лучшая актриса второго плана в сериале

Лучший полнометражный художественный фильм

Победителей объявят 26 марта.

Источник: Пресс-служба АПКиТ

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Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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