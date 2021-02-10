«Последний министр» и «Перевал Дятлова» номинированы на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявила номинантов на свою премию. Среди сериалов лидирует «Перевал Дятлова» — мистический детектив с Петром Федоровым претендует на 13 наград. Кроме него, в шорт-лист вошли «Чики», «Псих», «Грозный», «Зулейха открывает глаза», «Последний министр», «Беспринципные» и другие сериалы.
В номинацию «Лучший полнометражный художественный фильм» попали «Огонь», «Серебряные коньки» и «Дорогие товарищи!».
Полный список номинантов:
Лучший мини-сериал (1-4 серии)
Лучший сериал (5 - 24 серии)
Лучший сериал (более 24 серий)
Лучший комедийный сериал
- «Беспринципные»
- «Последний министр»
- «#СидЯдома»
Лучший анимационный сериал
Лучший сценарная работа
- «Зулейха открывает глаза»
- «Перевал Дятлова»
- «Триггер»
Лучшие визуальные эффекты
- «Грозный»
- «Перевал Дятлова»
- «Шерлок в России»
Лучшая режиссерская работа
- «Игра на выживание»
- «Казанова»
- «Перевал Дятлова»
- «Чики»
Лучшая оригинальная музыка к сериалу
- «Магомаев»
- «Перевал Дятлова»
- «Чики»
Лучшая операторская работа
- «Перевал Дятлова»
- «Триггер»
- «Чики»
Лучшая работа художника-постановщика
- «Грозный»
- «Казанова»
- «Перевал Дятлова»
Лучшая работа художника по костюмам
- «Грозный»
- «Зулейха открывает глаза»
- «Перевал Дятлова»
Лучшая работа художника по гриму
- «Грозный»
- «Зулейха открывает глаза»
- «Перевал Дятлова»
Лучшая работа звукорежиссера
- «Перевал Дятлова»
- «Триггер»
- «Чики»
Лучшая работа режиссера монтажа
- «Перевал Дятлова»
- «Триггер»
- «Шерлок в России»
Лучшая работа кастинг-директора
- «Грозный»
- «Перевал Дятлова»
- «Чики»
Лучший актер сериала
- Антон Хабаров, «Казанова»
- Константин Богомолов, «Псих»
- Максим Матвеев, «Триггер»
- Петр Федоров, «Перевал Дятлова»
Лучшая актриса сериала
- Варвара Шмыкова, «Чики»
- Елена Лядова, «Псих»
- Ирина Горбачева, «Чики»
- Чулпан Хаматова, «Зулейха открывает глаза»
Лучший актер второго плана в сериале
- Антон Лапенко, «Чики»
- Виталий Кищенко, «Чики»
- Тимофей Трибунцев, «Мертвые души»
Лучшая актриса второго плана в сериале
- Роза Хайрулина, «Псих»
- Татьяна Догилева, «Обычная женщина 2»
- Юлия Пересильд, «Зулейха открывает глаза»
Лучший полнометражный художественный фильм
Победителей объявят 26 марта.
Источник: Пресс-служба АПКиТ
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