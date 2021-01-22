8 лучших трейлеров недели: Кровавый «Мортал Комбат», мрачный Зак Снайдер и безумная Эмма Стоун

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«Би: Начало», 2-й сезон

Продолжение неонуарного аниме о противостоянии полиции и сил зла в неком фантастическом мире. За режиссуру снова отвечает Кадзуто Накадзава. Разобравшись с маньяком из первого сезона, герои зажили спокойно и счастливо. Но ненадолго. В городе снова начинаются зверские убийства и исчезновения людей, и на этот раз, кажется, за всем этим стоит вовсе не человек.

«Гомункул»

Кого в последние годы сложно обвинить в безделье и тоже сложно заподозрить в гениальности, так это постановщика Такаси Симидзу. Автор остается верен жанру ужасов и теперь взялся за экранизацию манги «Гомункул». Она рассказывает о бездомном, который не от хорошей жизни соглашается стать подопытным в медицинском эксперименте. Парню просверливают отверстие в черепе, и вскоре выясняется, что он может видеть левым глазом ужасающую картину — наш мир, оказывается, полон гомункулов.

«Кевин может пойти на ***», 1-й сезон

Элисон, главной героине нового сериала канала AMC, порой кажется, что она играет роль второго плана в дурацком ситкоме. Она готовит, убирается и ухаживает за супругом, пока тот наслаждается жизнью и попивает пивко с друзьями под закадровый смех. Но на самом деле жизнь Эллисон серая и безрадостная. Поэтому она решает разобраться с главным источником своих проблем — мужем Кевином (да, это он в названии сериала).



«Круэлла»

Очередная попытка Disney доказать, что злодеи из классических мультфильмов в действительности сломленные и недопонятые люди. Теперь в центре сюжета оказалась Круэлла де Виль, которая мечтала заполучить себе шубу из шкур далматинцев. Но задолго до этого она жила в Лондоне, носила имя Эстелла и мечтала стать модельером. Потом жизнь резко пошла под откос, и ей ничего не осталось, кроме как примерить на себя образ безумной злодейки.

«„Лига справедливости“ Зака Снайдера»

Спустя четыре год после выхода «Лиги справедливости» в кинотеатрах Зак Снайдер взялся показать свою версию блокбастера. Мрачную и с минимальным количеством юмора, с Дарксайдом и правильным Степным Волком, с беседой Джокера и Бэтмена. И длиной в четыре часа. Стоило ли все это ожиданий и продолжительной войны фанатов со студией Warner, станет понятно уже 18 марта.

«Лимб»

Участник грядущего Берлинского кинофестиваля и триллер трудной судьбы, который более трех лет провел на постпродакшене и сменил за это время цветное изображение на черно-белое. В последние годы гонконгское кино совсем не радует поклонников, поэтому новая работа Чин Поу-Сои выглядит очень любопытно. Два полицейских напарника — новичок и ветеран — расследуют серию зверских убийств женщин. Кроме того, маньяк очень любит отрезать жертвам кисти рук. Копы решают использовать одну из преступниц в качестве приманки, но, как несложно догадаться, все пойдет не по плану.

«Мортал Комбат»

Легендарный «Mortal Kombat» готовится вернуться на экраны в новом, современном обличье. В прошлом осталась глуповатая легкость «Смертельной битвы». Теперь зрителей ждут идеально поставленные рукопашные бои, кровь и жестокие добивания с вырыванием сердец, отрыванием рук и расшибанием голов. В центре сюжета — новый персонаж, Коул Янг, который вместе с величайшими чемпионами Земли должен противостоять врагам из Внешнего мира в смертельной битве за судьбу Вселенной.

«Чосонский экзорцист», 1-й сезон

В Южной Корее продолжают развивать тему чосонского (древнекорейского) хоррора, но вместо обычных зомби за ужас теперь отвечают одержимые злым духом. Действие разворачивается на заре корейской государственности, на рубеже XIV и XV веков. Объезжая северные провинции, юный принц столкнулся с коварным духом, желающим доминировать над человечеством. Тогда парню удалось одолеть демоническую сущность, но несколько лет спустя, когда он становится правителем Тхэджоном, давний враг снова дает о себе знать — все больше людей оказываются во власти злых чар.