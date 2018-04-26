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Дэнни Элфман напишет саундтрек «Доктора Стрэнджа 2». А пока слушаем его темы для Бэтмена, Халка и других суперов!

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Композитор Дэнни Элфман вновь поработает с режиссером «Человека-паука» Сэмом Рэйми. Он напишет музыку для нового фильма постановщика — блокбастера Marvel «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия». Об этом Элфман сообщил в интервью Inverse.

«Я уже написал предварительные сегменты саундтрека для „Доктора Стрэнджа 2“, которого поставит Сэм Рэйми, — говорит Элфман. — Даже несмотря на то, что я вплотную приступлю к написанию саундтрека только через несколько месяцев, им уже нужны эти фрагменты на площадке».

Подробности продолжения «Доктора Стрэнджа» не разглашаются. Точно известно, что важную роль в сюжете сиквела сыграет мультивселенная — набор альтернативных миров, события и персонажи которых могут отличаться от основной хронологии киновселенной Marvel. Ожидается, что второй фильм будет связан с сериалом «Ванда/Вижн», а вместе со Стрэнджем в исполнении Бенедикта Камбербэтча на экране появится Ванда, которую вновь сыграет Элизабет Олсен.

Пока Элфман пишет музыку к сиквелу, послушайте его композиции из других супергеройских фильмов.

«Бэтмен»

«Бэтмен возвращается»

«Дик Трэйси»

«Человек-паук»

«Человек-паук 2»

«Человек тьмы»

«Халк»

«Лига справедливости»

«Хеллбой II: Золотая армия»

«Мстители: Эра Альтрона»

Подробнее о музыке к супергеройским фильмам КиноПоиск рассказывал здесь.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Inverse

Фото: Getty Images

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Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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