В 2001-м вышли «Властелин колец» и «Гарри Поттер». Спустя 20 лет Рэдклифф и Вуд встретились, чтобы их обсудить

В 2001 году на экраны вышли блокбастеры «Гарри Поттер и философский камень» и «Властелин колец: Братство кольца». В честь 20-летия культовых фэнтези журнал Empire взял двойное интервью у Дэниэла Рэдклиффа и Элайджи Вуда, которые сыграли Гарри Поттера и Фродо Бэггинса соответственно.

Мы выбрали их главные ответы.

Фродо и Гарри знакомы?

До интервью Empire Дэниэл Рэдклифф и Элайджа Вуд виделись только один раз — на съемочной площадке фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана», которую Вуд посетил вместе с Питером Джексоном. Рэдклиффу тогда было 13, а Вуду — 22. Элайджа запомнился младшему коллеге кем-то вроде «крутого старшего брата».

Правда ли, что «Гарри Поттер» и «Властелин колец» конкурировали?

СМИ постоянно сталкивали две франшизы лбами, создавая у людей ощущение соперничества между ними. Однако актеры никогда не чувствовали конкуренцию, а Рэдклиффа нелепые домыслы прессы даже раздражали. Правда, многие зрители до сих пор путают фэнтези-франшизы, выходившие в начале нулевых параллельно, а актеров принимают друг за друга. Рэдклифф отметил, что, хоть они оба «невысокие, бледные голубоглазые шатены», он не считает, что они действительно похожи. На премьере в Японии Рэдклифф даже написал на протянутом ему фото звезды «Властелина колец»: «Я не Элайджа Вуд». А исполнителя роли Фродо несколько раз хвалили за смелую игру в пьесе «Эквус», в которой Рэдклифф выходил голым на сцену.

«Гарри Поттер» испортил детство Рэдклиффу?

«Гарри Поттер и философский камень»

По словам Рэдклиффа, он и его коллеги так много работали, что не успевали осознать влияние славы на свою жизнь. Актер ненавидел возвращаться в школу в перерывах между съемками даже на одну четверть. «Я утверждаю, что у меня было нормальное детство, но оно было веселым и полным любви. Я был английским ребенком из верхушки среднего класса, ходил в школу с другими такими же детьми. На площадке же были люди из совершенно разных слоев общества, и это дало мне более широкое понимание мира».

Перед съемками «Философского камня» Рэдклифф подписал контракт только на два фильма про Гарри Поттера. На тот момент он сам не читал книги Дж. К. Роулинг — их прочел ему его отец. Актер не чувствовал, что становится частью долгого и масштабного проекта, но с годами работа ему не разонравилась. Ежегодно его родители спрашивали его, хочет ли он продолжать сниматься, и каждый год он отвечал «да».

Рэдклифф считает, что благодаря «Гарри Поттеру» ему невероятно повезло рано понять, чем он хочет заниматься в жизни. При этом он отметил, что ему стыдно за то, как он играл в некоторых сценах. Актер также считает, что столь ранний успех дал ему финансовую независимость и свободу сниматься в разных безумных проектах, которые «делают его счастливым».

Какие сцены было сложнее всего снимать?

«Гарри Поттер и Кубок огня»

Для Рэдклиффа самыми сложными на съемках франшизы были подводные сцены в четвертом фильме. Их производство заняло шесть недель, так как ежедневно съемочная группа успевала снять лишь 10 секунд. В общей сложности за время съемок актер провел под водой 41 час, предварительно пройдя курс дайвинга.

Вуду как раз очень нравится то, что профессия актера дает возможность получить «безумный жизненный опыт». Для исполнителя роли Фродо самым сложным было снимать сцену в башне Кирит Унгол из «Возвращения короля». На тот момент Питер Джексон снял большую часть первого фильма «Братство кольца», и Вуду резко пришлось перестроиться на другое эмоциональное состояние, когда Фродо уже начал поддаваться силе кольца. При этом тогда снимали реакции Сэма, а не Фродо. Трилогию снимали не в хронологическом порядке, а исходя от локации или доступности актеров.

Что Рэдклифф думает о «Властелине колец», а Вуд о «Гарри Поттере»?

Дэниэл Рэдклифф посмотрел «Властелина колец» на спецпоказе для членов актерского состава «Гарри Поттера». «Круто», — описывает свою реакцию в 12-летнем возрасте он. Вуд посмотрел «Гарри Поттера» с семьей под Рождество. Ему тоже понравилось.

Какие воспоминания остались у актеров о терактах 11 сентября?

«Гарри Поттер и философский камень» и «Властелин колец: Братство кольца» вышли на экраны вскоре после терактов 11 сентября 2001 года. Элайджа вместе с Шоном Бином и Орландо Блумом как раз вылетали в день трагедии из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и видели в иллюминатор, как горел один из небоскребов. Пилот рассказал пассажирам, что самолеты захватили террористы, и посадил судно в Цинциннати, где актеры в итоге застряли на неделю, потому что все рейсы отменили. Также после трагедии студия Warner Bros. начала нанимать для передвижения актерского состава «Гарри Поттера» частные самолеты.

Какие эмоции франшизы вызывают у актеров сейчас?

«Властелин колец: Две крепости»

Актеров особенно радует то, что их фильмы продолжают помогать людям. Например, по словам Рэдклиффа, каскадеру Дэвиду Холмсу, которого парализовало после неудачного трюка на съемках седьмой части поттерианы, «Властелин колец» помог пройти через месяц сложных операций. А Вуд рассказал о знакомом, которому история Голлума помогла побороть наркозависимость.

Что Вуд и Рэдклифф думают о последующих проектах франшиз, созданных уже без их участия?

Вуду кажется странным, что Amazon назвал новый сериал по Толкину «Властелином колец». «Это не „Властелин колец“! Действие происходит во Вторую эпоху Средиземья, за тысячу лет до событий, о которых рассказывали мы», — подчеркнул Вуд. При этом он отметил, что ему нравится «невероятный испанский режиссер» Хуан Антонио Байона, который снимает первые эпизоды, а также то, что создатели сохранили преемственность по отношению к трилогии, организовав съемки в Новой Зеландии. Рэдклифф рад, что мир «Гарри Поттера» продолжает расширяться, но при этом не видел ни «Фантастических тварей», ни спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя». Оба актера не планируют возвращаться во франшизы в ближайшие годы.