КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Ремейк «Поезда в Пусан» может поставить режиссер боевика «Ночь идет за нами»

Обсудить0

Тимо Тьяджанто, постановщику боевиков «Рейд: Пуля в голове» и «Ночь идет за нами», предложили режиссерское кресло англоязычного ремейка южнокорейского зомби-хоррора «Поезд в Пусан». Сейчас с Тьяджанто идут переговоры.

Оригинальная картина режиссера и сценариста Ён Сан-хо рассказывает об эпидемии зомби-вируса, охватившей Южную Корею. В центре сюжета — пассажиры скоростного поезда, следующего в Пусан, единственный город, отразивший атаку нежити. Но вместе с ними в поезде оказываются зараженные, так что на протяжении всего пути герои вынуждены бороться за собственное выживание.

В 2020-м свет увидел сиквел «Поезд в Пусан 2: Полуостров», который также поставил Ён.

Сценарий новой версии напишет Гари Доберман («Оно»). Джеймс Ван («Форсаж 7») спродюсирует проект совместно с кинокомпанией Gaumont.

Дилогия «Поезд в Пусан» прямо сейчас доступна для просмотра на КиноПоиск HD

Источник: Deadline

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж снимется в ремейке «Токсичного мстителя»

Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж снимется в ремейке «Токсичного мстителя»

1 декабря 20204
Сандра Буллок снимется с Брэдом Питтом в боевике «Скоростной поезд». Раньше актеры никогда не работали вместе

Сандра Буллок снимется с Брэдом Питтом в боевике «Скоростной поезд». Раньше актеры никогда не работали вместе

10 февраля6
Педро Паскаль, Карен Гиллан и Дэвид Духовны снимутся в комедии Джадда Апатоу о съемках блокбастера в пандемию

Педро Паскаль, Карен Гиллан и Дэвид Духовны снимутся в комедии Джадда Апатоу о съемках блокбастера в пандемию

10 февраля7
Тимоти Шаламе и режиссер «Назови меня своим именем» воссоединятся для романтического фильма ужасов

Тимоти Шаламе и режиссер «Назови меня своим именем» воссоединятся для романтического фильма ужасов

29 января19

Главное сегодня

Выбор редакции

Что смотреть дома: «За час до рассвета», «Огонь», «Земля кочевников»

Сегодня1
Что смотреть дома: «За час до рассвета», «Огонь», «Земля кочевников»
Что посмотреть: «Постановка» — комедия про Теннанта и Шина на удаленке
КиноПоиск HD

ВидеоЧто посмотреть: «Постановка» — комедия про Теннанта и Шина на удаленке

Вчера1
Фильм недели: «Конек-горбунок». Цифровой, а как живой!

Фильм недели: «Конек-горбунок». Цифровой, а как живой!

Вчера32
Дэнни Элфман напишет саундтрек «Доктора Стрэнджа 2». А пока слушаем его темы для Бэтмена, Халка и других суперов!

Дэнни Элфман напишет саундтрек «Доктора Стрэнджа 2». А пока слушаем его темы для Бэтмена, Халка и других суперов!

17 минут назад0
В 2001-м вышли «Властелин колец» и «Гарри Поттер». Спустя 20 лет Рэдклифф и Вуд встретились, чтобы их обсудить

В 2001-м вышли «Властелин колец» и «Гарри Поттер». Спустя 20 лет Рэдклифф и Вуд встретились, чтобы их обсудить

час назад4
Ремейк «Поезда в Пусан» может поставить режиссер боевика «Ночь идет за нами»

Ремейк «Поезда в Пусан» может поставить режиссер боевика «Ночь идет за нами»

Сегодня, 10:060
Джордж Р. Р. Мартин экранизирует роман Роджера Желязны «Знаки дороги». Он о путешествиях во времени и драконах

Джордж Р. Р. Мартин экранизирует роман Роджера Желязны «Знаки дороги». Он о путешествиях во времени и драконах

Сегодня, 09:588
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт