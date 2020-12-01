Ремейк «Поезда в Пусан» может поставить режиссер боевика «Ночь идет за нами»

Тимо Тьяджанто, постановщику боевиков «Рейд: Пуля в голове» и «Ночь идет за нами», предложили режиссерское кресло англоязычного ремейка южнокорейского зомби-хоррора «Поезд в Пусан». Сейчас с Тьяджанто идут переговоры.

Оригинальная картина режиссера и сценариста Ён Сан-хо рассказывает об эпидемии зомби-вируса, охватившей Южную Корею. В центре сюжета — пассажиры скоростного поезда, следующего в Пусан, единственный город, отразивший атаку нежити. Но вместе с ними в поезде оказываются зараженные, так что на протяжении всего пути герои вынуждены бороться за собственное выживание.

В 2020-м свет увидел сиквел «Поезд в Пусан 2: Полуостров», который также поставил Ён.

Сценарий новой версии напишет Гари Доберман («Оно»). Джеймс Ван («Форсаж 7») спродюсирует проект совместно с кинокомпанией Gaumont.

Дилогия «Поезд в Пусан» прямо сейчас доступна для просмотра на КиноПоиск HD

Источник: Deadline