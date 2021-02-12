Джордж Р. Р. Мартин экранизирует роман Роджера Желязны «Знаки дороги». Он о путешествиях во времени и драконах

Роман Роджера Желязны «Знаки дороги» станет основой для сериала HBO. Автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин займется разработкой проекта в качестве исполнительного продюсера. Калинда Васкез («Звездный путь: Дискавери») напишет сценарий адаптации и выступит шоураннером.

Роман, опубликованный в 1979 году, рассказывает о дороге, которая может путешествовать во времени, объединяя разные временные линии и места. Для одних она становится возможностью исследовать мир и его загадки, но для других может быть единственным шансом на выживание, способом исправить ошибки прошлого и создать лучшее будущее. Дорогу создали драконы Белквинита, о которых никто ничего не знает.

«Моя телевизионная карьера началась в 1985 году, когда я адаптировал „Последнего защитника Камелота“ Роджера Желязны для „Сумеречной зоны“, — говорит Мартин о Желязны, с которым дружил с 1970-х. — Роджер был другом, наставником и одним из величайших писателей-фантастов в истории. Для меня было честью перенести его работы на телеэкраны. Вот почему я так рад, что принимаю участие в адаптации романа Роджера „Знаки дороги“ для HBO. У нас есть отличная книга, отличный сценарист Калинда Васкез и задатки прекрасного оригинального сериала. Я с нетерпением жду долгого и захватывающего путешествия».

Сейчас Мартин работает над новым романом «Ветра зимы», продолжением цикла «Песнь Льда и Пламени». Кроме этого, он принял участие в создании сериала «Дом дракона» — спин-оффа «Игры престолов», премьера которого запланирована на 2022 год.

Источник: Deadline