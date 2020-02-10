Хоакин Феникс исполнит главную роль в новом фильме режиссера «Реинкарнации» и «Солнцестояния»

Звезда «Джокера» Хоакин Феникс снимется в фильме «Бульвар Разочарования» (Disappointment Blvd.) — новом режиссерском проекте Ари Астера. Как и в случае «Реинкарнации» и «Солнцестояния», Астер также написал сценарий картины. Кинокомпания A24 спродюсирует ленту.

Детали сюжета не раскрываются. Фильм описывают как «личный, охватывающий десятилетия портрет одного из самых успешных предпринимателей всех времен».

Кроме «Бульвара Разочарования», в рабочем графике Феникса значится исторический фильм Ридли Скотта, в котором он сыграет Наполеона Бонапарта. Феникс также снялся в драме Майка Миллса «Давай, давай».

Источник: Deadline

Фото: Getty Images