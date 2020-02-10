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Хоакин Феникс исполнит главную роль в новом фильме режиссера «Реинкарнации» и «Солнцестояния»

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Звезда «Джокера» Хоакин Феникс снимется в фильме «Бульвар Разочарования» (Disappointment Blvd.) — новом режиссерском проекте Ари Астера. Как и в случае «Реинкарнации» и «Солнцестояния», Астер также написал сценарий картины. Кинокомпания A24 спродюсирует ленту.

Детали сюжета не раскрываются. Фильм описывают как «личный, охватывающий десятилетия портрет одного из самых успешных предпринимателей всех времен».

Кроме «Бульвара Разочарования», в рабочем графике Феникса значится исторический фильм Ридли Скотта, в котором он сыграет Наполеона Бонапарта. Феникс также снялся в драме Майка Миллса «Давай, давай».

Источник: Deadline

Фото: Getty Images

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Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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