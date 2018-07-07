«Прикончи его!»: Вышел трейлер новой экранизации «Mortal Kombat»

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Дубляж

В сети появился первый трейлер боевика «Мортал Комбат» — новой экранизации одноименного файтинга. В фильме, который поставил режиссер-дебютант Саймон Маккуойд, появится множество персонажей, знакомых по видеоигре. И не просто появятся, но сойдутся в смертельной битве.

Главный герой новой экранизации — боец смешанных единоборств и обладатель таинственной отметки в виде дракона Коул Янг, привыкший проигрывать за деньги. Он и не подозревает о своем происхождении и не знает, почему Император Внешнего мира Шан Цзун послал своего лучшего воина, криоманта Саб-Зиро, выследить его. Опасаясь за безопасность своей семьи, Коул отправляется на поиски Сони Блейд по указанию Джакса, майора спецназа, который также отмечен драконом. Коул находит храм лорда Рейдена, Старшего Бога и защитника Земного Царства, который дает убежище тем, кто носит этот знак. Здесь Коул начинает тренироваться с опытными воинами Лю Каном, Кунг Лао и ненадежным наемником Кано, готовясь вместе с величайшими чемпионами Земли противостоять врагам из Внешнего мира в смертельной битве за судьбу вселенной.

Российская премьера картины состоится 8 апреля 2021-го.