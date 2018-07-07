Джей Джей Абрамс спродюсирует перезапуск «Константина» для HBO Max

Продюсерская компания Джей Джей Абрамса Bad Robot разработает для HBO Max сериал, основанный на комиксах DC о Джоне Константине. Гай Болтон написал сценарий пилотного эпизода. Сейчас идут поиски исполнителя главной роли, и, согласно источнику, продюсеры планируют взять небелого актера и сделать Константина молодым лондонцем.

Антигерой Джон Константин, созданный Аланом Муром в 1985 году, — бывалый охотник на демонов и оккультист, чья душа давно проклята. Вооруженный таинственными знаниями темных искусств и острым умом, он ведет неравную борьбу с разными сверхъестественными силами, которые любят досаждать людям.

Комиксы о Константине уже дважды экранизировались. В 2005 году вышел фильм «Константин: Повелитель тьмы», в котором циничного мага и истребителя демонов сыграл Киану Ривз.

В 2014-м персонаж вернулся на экраны в сериале «Константин», главную роль в котором исполнил Мэтт Райан. Проект закрыли после одного сезона, а Константин впоследствии появился в сериалах CW «Стрела», «Флэш» и «Легенды завтрашнего дня».

Источник: Deadline