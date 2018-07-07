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Тим Бёртон впервые снимет сериал целиком. Проект Netflix расскажет об Уэнздэй из «Семейки Аддамс»

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Тим Бёртон снимет для стрим-сервиса Netflix сериал «Уэнздэй» — спин-офф «Семейки Аддамс». Альфред Гоф и Майлз Миллар, создатели сериала «Тайны Смолвиля», написали сценарий восьмисерийного проекта.

Сериал расскажет о годах обучения Уэнздэй Аддамс в академии Nevermore. Именно там она пытается овладеть проявляющимися экстрасенсорными способностями, остановить чудовищную серию убийств в городе и разгадать сверхъестественную тайну, с которой были связаны ее родители 25 лет назад. И все это вместе с попытками разобраться в новых и очень запутанных отношениях с другими учениками.

Вместе с анонсом Netflix выпустил первый тизер-постер.

В начале карьеры Бёртон уже работал над сериалами, но «Уэнздэй» — его первый многосерийный игровой проект, где он выступает в качестве единственного режиссера. Он также разделит обязанности шоураннера с Гофом и Милларом.

«Семейка Аддамс» изначально была серией комик-стрипов Чарльза Аддамса, которые публиковались в журнале The New Yorker. Позднее на их основе сняли комедийный сериал, ставший классикой американского телевидения.

Международной аудитории готическая семейка Аддамс, любящая все мрачное и странное, стала известна после выхода в начале 1990-х двух комедийных лент Барри Зонненфельда. Главные роли в них сыграли Рауль Хулиа, Анжелика Хьюстон, Кристофер Ллойд и Кристина Риччи. В 2019 году вышел полнометражный мультфильм «Семейка Аддамс».

Источник: Deadline

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Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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