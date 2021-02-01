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Звезды «Девочек» и «Фаворитки» снимутся в сериале «Разговоры с друзьями» по роману Салли Руни

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BBC и Hulu объявили актерский состав «Разговоров с друзьями», адаптации дебютного романа Салли Руни, написавшей «Нормальных людей». В сериале снимутся Джемайма Кёрк («Девочки»), Джо Элвин («Фаворитка»), Саша Лэйн («Американская милашка») и Эллисон Оливер.

«Разговоры с друзьями» расскажут о двух студентках из Дублина, бисексуалке Фрэнсис (Оливер) и ее лучшей подруге Бобби (Лэйн). По сюжету они заводят отношения с замужней парой (Кёрк и Элвин), и вскоре в их компании возникают любовные треугольники, рискующие разрушить привычную жизнь Фрэнсис.

Основным режиссером сериала выступит Ленни Абрахамсон, снявший 6 эпизодов «Нормальных людей». Сценарий напишут Марк О’Халлоран («Заправка»), Сьюзан Сун Хи Стэнтон («Наследники»), Мейв Макхью и Элис Бирч, также работавшая над «Нормальными людьми».

Съемки сериала стартуют в этом году Дублине. Премьера запланирована на 2022-й.

Источник: Deadline 

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Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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