Джина Карано должна была сыграть в спин-оффе про Кару Дюн. Теперь ее, скорее всего, заменит другая актриса

11 февраля Disney уволила Джину Карано из сериала «Мандалорец». Контракт с актрисой расторгли из-за скандальных постов в ее соцсетях. В частности, Карано сравнивала политику США с преследованием евреев в нацистской Германии, а также блокировала аккаунты, поддерживавшие движение Black Lives Matter.

Как пишет The Hollywood Reporter, в декабре 2020-го Карано должна была участвовать в большой презентации, где Disney анонсировала новые сериалы по «Звездным войнам». Тогда же Lucasfilm хотела объявить, что героиня Карано, наемница Кара Дюн, получит сольный сериал (вероятно, речь о «Рейнджерах Новой Республики», которых анонсировали без упоминания Карано). Кроме того, агентство UTA, представлявшее Карано, вело переговоры с Disney о повышении ее гонорара за спин-офф о Каре (за одну серию «Мандалорца» актрисе платили 25—50 тыс. долларов).

Но Карано на презентации не появилась. Как сообщают источники, Disney отказалась от участия актрисы, чтобы не ассоциировать «Звездные войны» с ее репутацией. Перед этим Карано высмеивала ношение масок, намекала на фальсификацию президентских выборов и шутила про местоимения, которые используют трансгендерные люди.

СМИ отмечают, что актрису часто предупреждали о ее поведении в соцсетях, а ее коллега по «Мандалорцу» Педро Паскаль, чья сестра сделала каминг-аут как трансженщина, объяснил Карано, как небинарные личности выбирают местоимения. Более того, в Disney предложили Карано публично извиниться и даже подготовили заявление, но она отказалась.

После того как Disney прекратила сотрудничество с Карано, компания Hasbro решила не выпускать фигурки Кары (теперь их активно продают на eBay по завышенным ценам), а UTA разорвало контракт с актрисой.

PR-специалист Джуда Энгельмайер объясняет увольнение Карано тем, что ее поведение оскорбляет представителей либеральных взглядов: «Я не в курсе про личные политические взгляды людей, которые работают в Disney, но, как юридическое лицо, компания предпочитает не ввязываться в проблемы. А все, что может обидеть людей левых взглядов, является проблемой».

В индустрии считают, что таким образом Disney борется с оскорбительным поведением по отношению к меньшинствам. В прошлом студию упрекали за то, что она недостаточно активно защищала актеров «Звездных войн» Джона Бойегу и Келли Мари Трэн от расистских нападок в сети.

Актрис, которые работают с Disney, уже критиковали за посты в соцсетях. Так, звезда «Черной Пантеры» Летишиа Райт выразила недоверие к вакцине от COVID-19, а Лю Ифэй, сыгравшая в «Мулан», поддержала жестокие действия полиции во время протестов в Гонконге. THR пишет, что студия не обсуждала с актрисами их высказывания. Впрочем, в 2018 году Disney временно прекратила работу с Джеймсом Ганном из-за неудачных шуток в Twitter про изнасилования детей, а также закрыла ситком «Розанна» после расистской шутки его создательницы Розанны Барр.

В ответном комментарии Карано уточнила, что узнала о своем увольнении из соцсетей. Кроме того, она не согласна с обвинениями в антисемитизме за публикацию мема про богатых мужчин, играющих в монополию.

«Я была шокирована и растеряна, когда некоторые назвали мем антисемитским, — говорит Карано. — Когда я решила удалить его, то заметила, что люди ссылались на другое изображение. Я была в замешательстве и не знала, убирать пост или нет. Я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос, ведь, если удалишь, толпа будет атаковать еще сильнее. <…> Эта картинка была заявлением, что люди должны сплотиться и не позволять манипулировать собой силам, которые якобы знают, что для вас лучше, и играют с вашими жизнями. В моем сердце всегда были только любовь и уважение к еврейской общине».

Как отмечает THR, Lucasfilm вряд ли уберет Кару из будущих проектов. Скорее всего, ее сыграет другая актриса.

Сейчас Карано готовит новый фильм для консервативной медиакомпании The Daily Wire. Подробностей проекта пока нет.