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Вышел трейлер «Круэллы» — приквела «101 далматинца» с Эммой Стоун в роли злодейки

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Оригинальный трейлер:

Disney выпустил трейлер «Круэллы» — фильма про Круэллу де Виль, элегантную злодейку и любительницу мехов из мультфильма «101 далматинец». Фильм раскроет предысторию героини и покажет, чем она занималась, до того как решила сделать себе шубу из щенков. Главную роль в картине исполнила Эмма Стоун. За режиссуру отвечал Крэйг ГиллеспиТоня против всех»).

Действие развернется в 1970-е, когда Круэлла была Эстеллой и мечтала стать модельером. В возрасте 12 лет она потеряла родителей и оказалась в Лондоне без гроша в кармане. Чтобы выжить, она объединилась с двумя местными преступниками, мелкими воришками Горацием и Джаспером. Однажды случайная встреча привела Эстеллу в мир молодых, богатых и знаменитых, а многообещающий рок-музыкант поручил ей создать для него авторское украшение. Оказалось, Эстелла готова на все, чтобы осуществить свою давнюю мечту и пробиться наверх.

Премьера «Круэллы» состоится 27 мая 2021-го.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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