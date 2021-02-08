Оригинальный трейлер:

Disney выпустил трейлер «Круэллы» — фильма про Круэллу де Виль, элегантную злодейку и любительницу мехов из мультфильма «101 далматинец». Фильм раскроет предысторию героини и покажет, чем она занималась, до того как решила сделать себе шубу из щенков. Главную роль в картине исполнила Эмма Стоун. За режиссуру отвечал Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех»).

Действие развернется в 1970-е, когда Круэлла была Эстеллой и мечтала стать модельером. В возрасте 12 лет она потеряла родителей и оказалась в Лондоне без гроша в кармане. Чтобы выжить, она объединилась с двумя местными преступниками, мелкими воришками Горацием и Джаспером. Однажды случайная встреча привела Эстеллу в мир молодых, богатых и знаменитых, а многообещающий рок-музыкант поручил ей создать для него авторское украшение. Оказалось, Эстелла готова на все, чтобы осуществить свою давнюю мечту и пробиться наверх.

Премьера «Круэллы» состоится 27 мая 2021-го.