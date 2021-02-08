Netflix выпустит мультсериал по игре «DOTA 2». Восьмисерийный проект выйдет уже 25 марта

Стрим-сервис Netflix анонсировал анимационный сериал «DOTA: Кровь дракона», основанный на видеоигре «DOTA 2». Премьера восьмисерийного проекта состоится 25 марта.

Сериал расскажет о подвигах Дэвиона — знаменитого рыцаря-дракона, посвятившего себя борьбе со злом во всех его проявлениях. После встречи с могущественным древним эльдвурмом и благородной принцессой Мираной он оказывается в центре событий, намного более масштабных, чем он мог себе представить.

Эшли Миллер («Люди Икс: Первый класс», «Тор») выступает шоураннером проекта. За анимацию отвечает студия MIR.

«DOTA 2» — разработанная корпорацией Valve многопользовательская командная игра, продолжение «DotA», пользовательской карты-модификации для «Warcraft III: Reign of Chaos» и дополнения «Warcraft III: The Frozen Throne». В игре участвуют две команды по пять игроков, управляющих героями — персонажами с различными наборами способностей. Для победы в матче команда должна уничтожить особый объект (крепость), принадлежащий вражеской стороне, и защитить от уничтожения собственный.

Источник: Deadline