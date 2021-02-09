Объявлены номинанты на премию Гильдии сценаристов

Стали известны номинанты на премию Гильдии сценаристов Америки (WGA). В этом году за престижную награду поборются «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Борат 2», «Суд над чикагской семеркой» и «Белый тигр».

Список номинантов на премию WGA в области кино в 2021 году:

Оригинальный сценарий

Адаптированный сценарий

Сценарий документального фильма

Гильдия сценаристов известна своими жесткими правилами: далеко не все проекты могут претендовать на награду. Согласно уставу, к номинации на премию гильдии допускаются сценарии, произведенные под юрисдикцией WGA или в качестве коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании. В связи с этим в списке номинантов нет среди прочего «Минари», «Земли кочевников» или «Манка».

Лауреаты премии WGA станут известны 21 марта.

Источник: Deadline