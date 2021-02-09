Объявлены номинанты на премию Гильдии сценаристов

Стали известны номинанты на премию Гильдии сценаристов Америки (WGA). В этом году за престижную награду поборются «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Борат 2», «Суд над чикагской семеркой» и «Белый тигр».
Список номинантов на премию WGA в области кино в 2021 году:
Оригинальный сценарий
- «Девушка, подающая надежды» — Эмиральд Феннел
- «Зависнуть в Палм-Спрингс» — Энди Сьяра
- «Звук металла» — Дариус Мардер и Абрахам Мардер
- «Иуда и черный мессия» — Уилл Берсон и Шака Кинг
- «Суд над чикагской семеркой» — Аарон Соркин
Адаптированный сценарий
- «Борат 2» — Саша Барон Коэн, Энтони Хайнс и Дэн Суимер
- «Ма Рейни: Мать блюза» — Рубен Сантьяго-Хадсон
- «Новости со всех концов света» — Пол Гринграсс и Люк Дейвис
- «Одна ночь в Майами» — Кемп Пауэрс
- «Белый тигр» — Рамин Бахрани
Сценарий документального фильма
- «Ва-банк: Битва за демократию» — Джек Янгельсон
- «Диссидент» — Брайан Фогель и Марк Монро
- «Херб Алперт — это…» — Джон Шейнфелд
- «Красные пингвины» — Гейб Польски
- «Под полным контролем» — Алекс Гибни
Гильдия сценаристов известна своими жесткими правилами: далеко не все проекты могут претендовать на награду. Согласно уставу, к номинации на премию гильдии допускаются сценарии, произведенные под юрисдикцией WGA или в качестве коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании. В связи с этим в списке номинантов нет среди прочего «Минари», «Земли кочевников» или «Манка».
Лауреаты премии WGA станут известны 21 марта.
Источник: Deadline
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