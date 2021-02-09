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Вышел трейлер документального сериала «Аллен против Фэрроу» про секс-скандал с Вуди Алленом

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Документальный сериал HBO расскажет о скандале вокруг Вуди Аллена, который разгорелся в 1992 году, когда актриса и бывшая гражданская жена режиссера Миа Фэрроу обвинила его в домогательствах по отношению к ее приемной дочери Дилан Фэрроу. Дело так и не дошло до суда: окружной прокурор Коннектикута расследовал заявление, но не стал выдвигать обвинения. 

Дилан Фэрроу вновь заговорила о случившемся в середине 2010-х: «Когда мне было семь лет, Вуди Аллен взял меня за руку и отвел на темный чердак на втором этаже нашего дома. Там он сказал мне лечь на живот и играть с железной дорогой моего брата. А потом он совершил надо мной насилие. Пока он это делал, он говорил мне, что я хорошая девочка, что это наш общий секрет, мы поедем в Париж и он снимет меня в кино. Я помню, как игрушечный поезд ездил передо мной кругами».

Режиссерами «Аллена против Фэрроу» выступили Кирби Дик и Эми Зиринг Кофман. В прошлом году они выпустили документальный фильм «Под запись» о сексуальных преступлениях в мире шоу-бизнеса. 

Авторы обещают показать эксклюзивные материалы, включая не опубликованные ранее аудио- и видеозаписи, а также интервью с ключевыми героями истории. 

«Аллен против Фэрроу» состоит из четырех серий. Первая выйдет 21 февраля. 

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Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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