Вышел трейлер документального сериала «Аллен против Фэрроу» про секс-скандал с Вуди Алленом

Документальный сериал HBO расскажет о скандале вокруг Вуди Аллена, который разгорелся в 1992 году, когда актриса и бывшая гражданская жена режиссера Миа Фэрроу обвинила его в домогательствах по отношению к ее приемной дочери Дилан Фэрроу. Дело так и не дошло до суда: окружной прокурор Коннектикута расследовал заявление, но не стал выдвигать обвинения.

Дилан Фэрроу вновь заговорила о случившемся в середине 2010-х: «Когда мне было семь лет, Вуди Аллен взял меня за руку и отвел на темный чердак на втором этаже нашего дома. Там он сказал мне лечь на живот и играть с железной дорогой моего брата. А потом он совершил надо мной насилие. Пока он это делал, он говорил мне, что я хорошая девочка, что это наш общий секрет, мы поедем в Париж и он снимет меня в кино. Я помню, как игрушечный поезд ездил передо мной кругами».

Режиссерами «Аллена против Фэрроу» выступили Кирби Дик и Эми Зиринг Кофман. В прошлом году они выпустили документальный фильм «Под запись» о сексуальных преступлениях в мире шоу-бизнеса.

Авторы обещают показать эксклюзивные материалы, включая не опубликованные ранее аудио- и видеозаписи, а также интервью с ключевыми героями истории.

«Аллен против Фэрроу» состоит из четырех серий. Первая выйдет 21 февраля.