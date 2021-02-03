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Трейлер фильма «Девятаев»: Прилучный сражается в небе и сбегает из концлагеря в фильме Бекмамбетова

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Студия Sony представила первый трейлер военной ленты «Девятаев», рассказывающей о подвиге советского летчика во время Второй мировой войны. Главную роль в картине исполнил Павел Прилучный. Тимур Бекмамбетов спродюсировал и поставил ленту совместно с Сергеем Трофимовым.

В центре сюжета — пилот Михаил Девятаев, который был подбит в воздушном бою и попал в концлагерь, где велись разработки крылатых ракет «Фау-1» и баллистических ракет «Фау-2». Выяснив устройство немецких самолетов, Девятаев и группа советских военнопленных захватили немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и совершили на нем побег, захватив с собой секретное оружие врага.

Впоследствии благодаря информации, предоставленной группой Девятаева, союзные войска полностью уничтожили секретные объекты немецкой армии, лишив противника последней надежды на победу.

Сцены воздушного боя в фильме были сняты с помощью видеоигры «War Thunder». Прилучный сидел в кабине советского истребителя времен Второй мировой войны, окруженной LED-экранами, на которые спроецировали игру. Все происходящее в виртуальном мире контролировал Бекмамбетов, останавливая бой и разбивая его на необходимые дубли.

Премьера «Девятаева» состоится 29 апреля.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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