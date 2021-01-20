«Детектив из Чайнатауна 3» установил рекорд по сборам за первый уик-энд, опередив «Мстители: Финал»

Комедийный боевик «Детектив из Чайнатауна 3» стал кассовым лидером, собрав за первые три дня в прокате Китая 397 млн долларов. Фильм установил рекорд по сборам за первый уик-энд на одной территории. Ранее рекорд принадлежал блокбастеру Marvel «Мстители: Финал», который в первые дни проката в США собрал 357 млн долларов.

«Детектив из Чайнатауна 3» также установил новый рекорд для кинотеатров IMAX. Картина была полностью снята на сертифицированные камеры IMAX и собрала 23,5 млн долларов. Это лучший первый уик-энд в IMAX для китайского фильма.

Франшиза «Детектив из Чайнатауна» стартовала в 2015 году. Главный герой — Цинь Фэн, проваливший вступительный экзамен в полицейскую академию. Он отправляется к родне в Бангкок, где вместе с незадачливым родственником оказывается втянут в расследование настоящего преступления.

В третьей части герои отправились в Токио, куда их пригласил японский коллега-детектив. Там их поджидает местный колорит: кровожадные якудза, соблазнительные гейши, суровые сумоисты и прочие туристические радости.

Ожидается, что по итогам проката касса «Детектива из Чайнатауна 3» превысит 850 млн долларов. Вторая часть комедийной серии собрала 563 млн долларов, а первый фильм — лишь 126 млн долларов.

Источник: Deadline