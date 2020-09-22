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«Топ Ган: Мэверик» не позволит Тому Крузу снять две серии «Миссия: невыполнима» подряд. Съемки восьмой части отложили

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Студия Paramount отказалась от планов начать съемки «Миссия: невыполнима 8» сразу после завершения производства седьмой части. Планировалось, что оба фильма снимут один за другим, но теперь работа над вторым из них отложена до лета 2021-го.

Перенос съемок в первую очередь связан с загруженным рабочим графиком исполнителя главной роли и продюсера Тома Круза. В ближайшее время он должен заняться продвижением другого своего проекта — боевика «Топ Ган: Мэверик», релиз которого запланирован на 8 июля 2021-го. После этого он сможет приступить к съемкам восьмого фильма экшен-франшизы.

Работа над «Миссия: невыполнима 7» практически завершена. Режиссер фильма Кристофер МакКуорри рассказал в Instagram, что они закончили съемки в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, и теперь производство переместилось в Лондон для «последних штрихов».

Какие-либо подробности сюжета двух продолжений не раскрываются. Вместе с Крузом, Ребеккой Фергюсон, Саймоном Пеггом и Вингом Реймзом в сиквелах на экране появятся новые персонажи в исполнении Хейли Этвелл, Пом Клементьефф и Шея Уигэма.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Deadline

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Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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