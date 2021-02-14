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Джокер в кошмаре Бэтмена: Что показали в новом трейлере «Лиги справедливости Зака Снайдера»?

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В сети появился второй трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера. В ролике показали свежие кадры, а также новых злодеев, которых не было в предыдущих тизерах. Мы изучили трейлер и выбрали главное, на что стоит обратить внимание.

Наш разбор первого трейлера можно почитать здесь.

Темискира

В режиссерской версии Снайдер расширит эпизод с нападением Степного Волка на Темискиру. В трейлере есть несколько новых кадров: на первом Ипполита, мать Чудо-женщины и царица амазонок, стоит на краю обрыва, а в следующем большое каменное здание, напоминающее античный храм, падает в океан. Именно в нем находился Материнский куб, похищенный Степным Волком. Судя по всему, эти сцены происходят уже после битвы злодея с амазонками.

Само сражение мы уже видели в версии Джосса Уидона, но у Снайдера оно выглядит иначе — взять хотя бы новый облик Степного Волка.

Степной Волк в версии Снайдера
Степной Волк в версии Уидона

Сон Брюса Уэйна

В ролике Бэтмен признается, что видел сон, похожий на предзнаменование. Речь о ночном кошмаре, где мир пережил конец света после нападения Дарксайда — инопланетного тирана, которому подчиняется Степной Волк. Проснувшись, Уэйн понял, что должен объединить супергероев и воскресить Супермена.

Джокер

В своем кошмаре Бэтмен также увидит Джокера в исполнении Джареда Лето. На этот раз образ трикстера будет не таким, как в «Отряде самоубийц» — с новой прической и без татуировок на лице.

Злодей обращается к Бэтмену со словами «We live in a society» («Мы живем в обществе»). Эта фраза — мем, который появился в середине нулевых. Он подразумевает, что люди чаще обращают внимание на популярные явления, а менее известные предпочитают игнорировать. Позднее мем стал популярен среди тех, кто считает, что не вписывается в определенный коллектив или общество в целом. В 2018 году фанаты Джокера решили, что герой должен произнести эту фразу в фильме Тодда Филлипса, и даже создали соответствующую петицию.

Аквамен

Трейлер также раскрыл новые сцены с Акваменом. В одной из них атлант сражается со Степным Волком, который хочет украсть Материнский куб у Меры.

Кроме того, зрители увидят в фильме наставника Аквамена — Вулко в исполнении Уиллема Дефо, а также узнают, как супергерой получил свои доспехи и трезубец.

Оружие Киборга

В фильме Снайдера у Киборга будет ключевая роль. Из всех супергероев только он может взаимодействовать с Материнскими кубами, способными уничтожить мир. Похоже, он как раз пытается остановить взрыв в одном из кадров.

На другом мы видим Киборга без металлического тела. Вероятно, этот эпизод происходит в цифровом пространстве после подключения героя к кубу.

Костюм Киборга умеет создавать оружие — например, пулемет. Такой эпизод тоже будет в фильме, но, судя по ярко-желтой палитре, его действие происходит в апокалиптическом сне Бэтмена.

Расследование Дианы

После битвы на Темискире Чудо-женщина начнет свое расследование, которое приведет ее в загадочный храм. Там героиня обнаружит фреску с изображением Дарксайда и узнает, что злодей уже пытался завоевать Землю в прошлом.

Армия Дарксайда

Дарксайда полностью вырезали из версии Уидона, но у Снайдера он сыграет ключевую роль. На одном из кадров мы видим злодея в окружении большой армии. Следом за ним идут его подручные — Десаад (в комиксах он отвечал за пытки) и Добрая Бабушка (Granny Goodness), которая в первоисточнике тренировала элитных воинов Дарксайда, а также искала новых солдат среди сирот на Земле.

В другой сцене Степной Волк преклоняет колено перед Дарксайдом и обещает, что Земля падет.

Черный костюм Супермена

Уже не секрет, что после воскрешения Супермен предстанет в другом костюме — черном. Вот несколько свежих кадров с героем в новом образе.

Танк Бэтмена

Самый эпичный момент трейлера — Бэтмен стоит на огромном танке. Боевой машины не было в фильме Уидона, но фанаты помнят ее по комиксу Фрэнка Миллера «Возвращение Темного рыцаря» и его анимационной экранизации.

Новая версия «Лиги справедливости» выйдет 18 марта.

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Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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