Воскрешение Супермена и возвращение Джокера: Новый трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости»

В сети появился новый трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости». Зрителей ждет четырехчасовой фильм, для которого Зак Снайдер восстановил все сцены, которые были вырезаны или пересняты, после того как ему пришлось оставить проект в 2017 году. Он также отснял несколько дополнительных эпизодов, включая встречу Бэтмена и Джокера, которого вновь сыграл Джаред Лето.

По сюжету, вдохновившись самопожертвованием Супермена, Брюс Уэйн вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы Дианы Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-Женщина быстро набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой.

Подробнее о картине КиноПоиск рассказывал здесь.

Премьера «Лиги справедливости Зака Снайдера» состоится на HBO Max 18 марта.