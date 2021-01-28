Дональд Гловер и Фиби Уоллер-Бридж сыграют в сериале по фильму «Мистер и миссис Смит»

Amazon объявил актеров, которые снимутся в сериале по мотивам экшен-комедии «Мистер и миссис Смит». Главные роли исполнят звезда «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж и создатель «Атланты» Дональд Гловер, в качестве музыканта известный под сценическим псевдонимом Childish Gambino.

Гловер и Уоллер-Бридж также выступят шоураннерами проекта вместе с Франческой Слоун, соавтором сериалов «Фарго» и «Стартап».

Оригинальные «Мистер и миссис Смит» вышли в 2005 году и рассказывали о супругах, которые втайне друг от друга путушествуют по миру и выполняют опасные миссии. Картину поставил Даг Лайман («Грань будущего»), а главных героев сыграли Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фильм стал хитом в прокате, собрав 487 млн долларов при бюджете в 110 миллионов.

В 2007-м Лайман поставил для ABC пилот сериала-сиквела, главные роли в котором исполнили Мартин Хендерсон и Джордана Брюстер, однако канал не стал заказывать на его основе полноценный сезон.

Ранее Гловер и Уоллер-Бридж работали вместе над фильмом «Хан Соло: Звёздные войны. Истории». Они сыграли Лэндо Калриссиана и дроида L3-37 соответственно.

Сериал по «Мистеру и миссис Смит» должен выйти в 2022 году.

Оригинальный «Мистер и миссис Смит» доступен для просмотра на КиноПоиск HD.