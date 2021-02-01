«Мой голос теперь свободнее»: Джина Карано высказалась об увольнении из «Мандалорца» и анонсировала новый фильм

Джина Карано впервые высказалась о своем увольнении из сериала «Мандалорец». Актриса призналась, что чувствует себя свободнее, чем раньше, а также анонсировала новый фильм, который разрабатывает при поддержке консервативного издания The Daily Wire.

«The Daily Wire помогает осуществить мою мечту — снять собственный фильм. Я молилась, и мои молитвы были услышаны, — заявила Карано. — Я хочу дать надежду всем, кто живет в страхе „отмены“ тоталитарной мафией. Я только начала использовать свой голос, который теперь свободнее, чем когда-либо, и надеюсь вдохновить других поступать так же. Они не смогут „отменить“ нас, если мы им не позволим».

The Daily Wire — новостной сайт, основанный в 2015 году политическим комменататором Беном Шапиро и режиссером Джереми Дэниалом Борингом. В 2020-м издание основало студию для производства фильмов, которые «не будут продвигать левые идеи». Первой картиной The Daily Wire стал боевик «Беги, прячься, бей». Его онлайн-премьера привлекла более 300 000 зрителей.

О чем будет фильм Карано, пока не известно.

Disney объявила об увольнении актрисы 11 февраля. Причиной послужили ее высказывания в соцсетях. Карано сравнивала политику США с преследованием евреев в нацистской Германии, блокировала аккаунты, поддерживавшие движение Black Lives Matter, выступала против вакцинации от COVID-19 и шутила над местоимениями, которые используют трансгендерные люди.