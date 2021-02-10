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Звезда «Бархатной бензопилы» сыграет злодейку в «Капитане Марвел 2»

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Зави Эштон, известная по фильму «Бархатная бензопила» и сериалу «Преступления прошлого», снимется в сиквеле «Капитана Марвел». Как сообщает Deadline, актрисе досталась роль главной злодейки. 

О чем будет «Капитан Марвел 2», пока не известно, но Deadline не исключает, что героиня Эштон — не единственный антагонист фильма. 

Кроме Эштон и звезды первой части Бри Ларсон, в сиквеле появятся Тейона Паррис («Ванда/Вижн») и Иман Веллани, звезда будущего сериала «Мисс Марвел».

Ранее Marvel объявила, что картину снимет Ниа ДаКоста («Лесок», «Кэндимен») по сценарию Меган МакДоннелл, соавтора «Ванды/Вижна». 

«Капитан Марвел» вышла в 2019 году и заработала в прокате 1,12 млрд долларов при бюджете в 175 миллионов. Лента рассказывала о пилоте Военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс, которая обретает суперсилу после столкновения с инопланетными расами. Позднее героиня появилась в «Мстители: Финал».

«Капитан Марвел 2» выйдет 8 июля 2022 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Deadline

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