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7 лучших трейлеров недели: Возвращение Конька-горбунка, сериал Marvel и новое аниме студии Миядзаки

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«Ая и ведьма»

Японский трейлер к последнему аниме студии Ghibli за авторством Горо Миядзаки. Экранизация романа Дианы Уинн Джонс о маленькой сиротке, которая попадает в дом ведьмы. Девочка привыкла, что в приюте вертела всеми, как хотела, а на новом месте ей приходится целыми днями толочь для ведьмы колдовские ингредиенты и мыть полы. Сюжет у мультфильма совсем простенький и детский, и, возможно, проект войдет в историю как самое слабое творение культовой студии.

«Колумнистка»

Актуальная по нынешним временам сатира (хотя идея вовсе не нова) о том, как Twitter заставляет убивать. Известная колумнистка и писательница (Катя Херберс из «Мира Дикого Запада») сталкивается с волной ненависти в соцсетях, но не может заставить себя не читать злобные комментарии. Вскоре женщина находит способ выпустить пар — начинает выслеживать и убивать хейтеров. Фильм успел прокатиться по жанровым фестивалям и заслужить почти единодушное одобрение критиков, которым тема, разумеется, близка.

«Конек-горбунок»

Классическая сказка Петра Ершова возвращается на экраны в обновленной форме и с современной графикой. В остальном все как в знакомой с детства истории: Иван-дурак встречает Конька-горбунка и отправляется вместе с ним в разные приключения. Им предстоит поймать Жар-птицу, вызволить из плена Чудо-юдо рыбу-кита и отправиться на край земли в ледяные хоромы, чтобы найти невесту для царя-государя.

«Любит — не любит»

Аниме про любовные терзания старшеклассников пока не подвергаются цензуре и даже выходят в прокат. История о четырех друзьях с диаметрально противоположными характерами, которые по неопытности не могут разобраться в своих чувствах и отношениях. Облака, дождь, вздохи, фейерверки, падающие лепестки — все, как мы любим.

«Сокол и Зимний Солдат», 1-й сезон

Новый сериал Marvel. На этот раз о дружеских и не очень отношениях Сэма и Баки, напарников Капитана Америка. Точно не известно, чем им придется заниматься, но с уверенностью можно сказать, что Соколу и Зимнему Солдату предстоит столкнуться анархистами, агентами правительства и старым противником Мстителей — Земо. Подробнее ролик мы разобрали здесь.

«Счастливо»

Еще одна черная комедия, на этот раз про любовь. Том и Дженет уже несколько лет счастливы в браке и совсем не ругаются, чем невероятно бесят всех своих знакомых. Однажды после визита загадочного человека с загадочным чемоданчиком пара вынуждена отправиться на уик-энд к друзьям. Сказать, что выходные пройдут неожиданно, — значит ничего не сказать. Главные роли исполнили Джоэл МакХэйл и Керри Бише.

«Я не шучу», 1-й сезон

Комедийный сериал КиноПоиск HD о женщине, которая одновременно пытается справиться с детьми, кредитами и карьерой стендап-комика. 49-летняя Лена — актриса с двумя детьми, двумя бывшими мужьями, свекровью и собакой. Она живет в Кузьминках, днем снимается в массовке, а вечером выступает в стендап-клубах, где рассказывает о своей жизни.

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Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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