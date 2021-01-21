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Звезды «Нового Человека-паука» и «Из машины» получили роли в приквеле «Игры престолов»

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Рис ИвансГосподин Никто», «Новый Человек-паук»), Стив Туссэн («Молокососы»), Ив Бест («Сестра Джеки») и Соноя Мидзуно («Программисты», «Из машины») присоединились к актерскому составу сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». Они появятся на экране вместе с Мэттом Смитом, Оливией Кук, Эммой Д’Арси и Пэдди Консидайном.

«Дом дракона» основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», действие которого происходит за 300 лет до событий «Игры престолов». В центре истории — дом Таргариенов, члены которого оставили обреченную Валирию и отправились на запад, где обнаружили большую территорию с враждующими королевствами.

  • Туссэн сыграет Корлиса Велариона, лорда одного из самых древних и богатых домов. Известный под именем Морская Змея, Корлис — самый знаменитый морской авантюрист в истории Вестероса. Флот Веларионов считается одним из самых больших в мире.
  • Иванс исполнит роль Отто Хайтауэра. Десница короля, Отто преданно и верно служит как своему государю, так и его королевству. По его мнению, самая большая угроза королевству — это брат короля Деймон Таргариен и его положение наследника престола.
  • Бест появится в образе принцессы Рейнис Веларион. Повелительница драконов и жена лорда Корлиса Велариона, она могла стать королевой, но Великий совет отдал предпочтение Визерису — только потому, что он мужчина.
  • Мидзуно сыграет Мисарию, которая приехала в Вестерос ни с чем и была продана больше раз, чем она может вспомнить. Несмотря ни на что, она не сдалась, пробилась наверх и стала самой надежной и самой неожиданной союзницей принца Деймона, наследника престола.

Согласно Deadline, в «Доме дракона» будет пять главных героев: король Визерис Таргариен (Консидайн), Алисент Хайтауэр (Кук), Деймон Таргариен (Смит), Рейнира Таргариен (Д’Арси) и Корлис Веларион (Туссэн).

Мартин разработал «Дом дракона» совместно с Райаном Кондалом, который написал сценарий адаптации. Постоянный режиссер «Игры престолов» Мигель Сапочник поставит пилот нового сериала и, возможно, займет режиссерское кресло других эпизодов. Среди других режиссеров первого сезона — Клер Килнер, Гита Патель и Грег Яйтанс.

Премьера «Дома дракона» состоится на HBO Max в 2022 году.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Deadline

Фото: Getty Images

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