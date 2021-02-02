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Режиссер «Годзилла против Конга» поставит сиквел «Без лица». Кажется, все-таки без Траволты и Кейджа

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Адам Вингард, постановщик «Годзилла против Конга» и «Тетради смерти», снимет прямой сиквел боевика Джона Ву «Без лица». Вингард напишет сценарий продолжения вместе со своим постоянным соавтором Саймоном Барретом. Изначально планировалось, что лента станет ремейком, однако Вингард утверждает, что работает именно над продолжением. При этом журналист сайта Deadline считает, что Джон Траволта и Николас Кейдж не вернутся к своим ролям.

«Я бы никогда не стал перепридумывать „Без лица“ или снимать ремейк. Это идеальный боевик. Мы с Саймоном Барретом пишем прямой сиквел!»

Оригинал рассказывал об агенте ФБР Шоне Арчере (Траволта), которому втайне от всех пересаживают лицо психопата и террориста Кастора Троя (Кейдж). Дело в том, что преступник оказался в коме, но до этого успел спрятать химическую бомбу, способную убить миллионы. Ситуация выходит из-под контроля, когда Трой приходит в себя и забирает себе лицо Арчера.

«Без лица» — третий и самый известный голливудский проект Ву. Боевик вышел в 1997 году и показал в прокате хороший результат, собрав 245 млн долларов при бюджете в 80 млн долларов.

Источник: Deadline

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Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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