71-й Берлинский фестиваль объявил программу

Берлинский кинофестиваль объявил программу фильмов, которые будут показаны в рамках 71-го смотра. В этом году в конкурсе пять фильмов от женщин-режиссеров, включая новую работу автор «Портрета девушки в огне» Селин Сьямма, а также режиссерский дебют Даниэля Брюля и новые картины Раду Жуде, Хон Сан-су, Алонсо Руиса Палашиоса и Рюсукэ Хамагути.
«Берлинале-2021» пройдет в два этапа. С 1 по 5 марта в онлайн-формате состоятся показы для представителей индустрии. С 9 по 20 июня в Берлине пройдет летний ивент с показами фильмов-участников в кинотеатрах и на открытых площадках для всех гостей смотра.
Основной конкурс
- «Альбатрос», режиссер Ксавье Бовуа
- «Неудачный трах или безумное порно», режиссер Раду Жуде
- «Баллада о белой корове», режиссер Беташ Санэха
- «Фабиан», режиссер Доминик Граф
- «Лес — Я вижу тебя везде», режиссер Бенедек Флигауф
- «Мистер Бахман и его класс», режиссер Мария Шпет
- «Я твой человек», режиссер Мария Шрадер
- «Вступление», режиссер Хон Сан-су
- «Ящик памяти», режиссер Жоана Хаджитомас и Халил Жорейеже
- «Естественный свет», режиссер Денеш Надь
- «По соседству», режиссер Даниэль Брюль
- «Маленькая мама», режиссер Селин Сьямма
- «Полицейский фильм», режиссер Алонсо Руис Палашиос
- «Что мы видим, когда смотрим на небо?», режиссер Александр Коберидзе
- «Колеса удачи и фантазии», режиссер Рюсукэ Хамагути
Специальные показы:
- «Уйти не прощаясь», режиссер Азазель Джейкобс
- «Мавританец», режиссер Кевин Макдональд
- «Бестселлеры», режиссер Лина Росслер
- «Уроки языка», режиссер Натали Моралес
- «Лимб», режиссер Чин Поу-Сои
- «Приливы», режиссер Тим Фельбаум
- «Я — Карл», режиссер Кристиан Швохов
- «Тина», режиссер Дэниэл Линдсэй
- «Согласно Лучио», режиссер Пьетро Марчелло
- «Мужество», режиссер Алексей Полуян
- «В плену надежды», режиссер Уильям Николсон
Фильмы-участники Берлинале-2021 будут судить следующие режиссеры: иранец Мохаммад Расулоф, израильтянин Надав Лапид, румын Адина Пинтилие, венгерка Ильдико Эньеди, итальянец Джанфранко Рози и боснийка Ясмила Жбанич.
Источник: Deadline
Фото: Getty Images
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