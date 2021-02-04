71-й Берлинский фестиваль объявил программу

Берлинский кинофестиваль объявил программу фильмов, которые будут показаны в рамках 71-го смотра. В этом году в конкурсе пять фильмов от женщин-режиссеров, включая новую работу автор «Портрета девушки в огне» Селин Сьямма, а также режиссерский дебют Даниэля Брюля и новые картины Раду Жуде, Хон Сан-су, Алонсо Руиса Палашиоса и Рюсукэ Хамагути.

«Берлинале-2021» пройдет в два этапа. С 1 по 5 марта в онлайн-формате состоятся показы для представителей индустрии. С 9 по 20 июня в Берлине пройдет летний ивент с показами фильмов-участников в кинотеатрах и на открытых площадках для всех гостей смотра.

Основной конкурс

Специальные показы:

Фильмы-участники Берлинале-2021 будут судить следующие режиссеры: иранец Мохаммад Расулоф, израильтянин Надав Лапид, румын Адина Пинтилие, венгерка Ильдико Эньеди, итальянец Джанфранко Рози и боснийка Ясмила Жбанич.

Источник: Deadline

Фото: Getty Images