Disney закрыла студию Blue Sky, снявшую «Рио» и «Ледниковый период». Как еще изменилась Fox после слияния с «Мышиным домом»?

Disney решила закрыть студию Blue Sky, выпустившую мультфильмы «Ледниковый период» и «Рио». Как пишет Deadline, это связано с финансовыми убытками на фоне пандемии коронавируса. Ожидается, что 450 сотрудников Blue Sky останутся без работы. Кроме того, Disney отменила последний мультфильм студии — «Нимона» о девочке-оборотне, над которой работал Патрик Осборн, обладатель «Оскара» за короткометражку «Меню».

C 1997 года Blue Sky входила в состав 20th Century Fox. В марте 2019 года студия перешла под крыло Disney, после того как «Мышиный дом» купил Fox за 71,3 млрд долларов.

Рассказываем, как еще историческая сделка повлияла на студию Fox и ее подразделения.

Ребрендинг

После покупки конгломерата Disney исключила слово «Fox» из названий его подразделений. Так, студию 20th Century Fox переименовали в 20th Century Studios, Fox Searchlight — в Searchlight Pictures, 20th Century Fox Television — в 20th Television, а Fox 21 Television Studios — в Touchstone Television.

Закрытие Fox 2000 Pictures

Кроме Blue Sky, Disney также закрыла студию Fox 2000 Pictures. На ее счету такие фильмы, как «Бойцовский клуб», «Переступить черту», «Жизнь Пи», «Шпионский мост», «Джой», «С любовью, Саймон» и «Виноваты звезды», а также кассовый хит «Марли и я». Последним проектом Fox 2000 стал триллер «Женщина в окне» с Эми Адамс, который Disney продала Netflix после вспышки коронавируса.

Отмена «Мышиной стражи» и других проектов

Через месяц после сделки Disney отказалась от «Мышиной стражи», которую разрабатывала Fox. Съемки 170-миллионного фэнтези должны были начаться в мае 2019 года, но в середине апреля их отменили. Режиссером картины был Уэс Болл, известный по франшизе «Бегущий в лабиринте», а одним из продюсеров числился Мэтт Ривз («Монстро», «Планета обезьян: Война»). Проект, основанный на комиксах Дэвида Питерсена, сравнивали с «Игрой престолов». Он должен был рассказать о мире мышей, которые защищают своих собратьев от хищников и других угроз во времена Средневековья. Главных героев планировали изобразить с помощью техники захвата движений, их должны были сыграть Идрис Эльба, Энди Серкис и другие актеры.

Среди других проектов Fox, которые отменила Disney, — драма Fruit Loops с Вуди Харрельсоном, вестерн «Новости со всех концов света» с Томом Хэнксом и экранизация бестселлера Энджи Томас «На подъеме». Последние две картины позже перешли к Universal и Paramount соответственно. Кроме того, Fox планировала фильм про Гамбита с Ченнингом Татумом, однако Disney заморозила производство.

Перезапуски франшиз и интеграция в Disney+

Купив Fox, Disney получила права на ее персонажей, включая Людей Икс и Фантастическую четверку. Компания не будет продолжать прежние фильмы про супергероев и перезапустит их в рамках киновселенной Marvel. Исключением станет «Дэдпул». Триквел с Райаном Рейнольдсом по-прежнему в разработке, его напишут соавторы «Закусочной Боба» Венди и Элизабет Молино.

Disney перезапустит и другие франшизы Fox. Речь идет о новых версиях «Один дома», «Ночи в музее», «Оптом дешевле», «Дневника слабака», которые выйдут на Disney+, а также о ремейке «Планеты обезьян», который снимет Уэс Болл. Кроме того, шоураннер «Фарго» Ноа Хоули готовит сериал по франшизе «Чужой» для FX и Hulu.

При этом на Disney+ будет доступен старый контент Fox, включая «Аватар», «Симпсонов» и оригинальный «Один дома».

Слияние с Hulu

В мае 2019 года онлайн-кинотеатр Hulu полностью перешел под контроль Disney. Ранее компания владела 30% акций сервиса, но после сделки с Fox ее доля удвоилась. 33% по-прежнему принадлежат NBCUniversal, однако Disney сможет выкупить их в 2024 году.

В 2020 году Disney начала интегрировать в Hulu контент канала FX, который также перешел в ее состав после сделки. Теперь в библиотеке стриминга есть сериалы вроде «Фарго», «Легиона», «Атланты», «Правосудия» и «Арчера».

Кроме того, студия Searchlight Pictures, выпустившая «12 лет рабства» и «Бёрдмэна», будет снимать фильмы эксклюзивно для Hulu. Также 19 февраля сервис выпустит в США драму Searchlight «Земля кочевников», которой прочат главный «Оскар», но, правда, пока одновременно с кинотеатрами.

Увольнения сотрудников

Весной 2019 года СМИ сообщили, что после слияния Disney и Fox в обеих компаниях начались массовые сокращения. Больше всего сотрудников уволили в отделе дистрибьюции фильмов. По оценкам Variety, без работы осталось как минимум 4 000 человек.

Изъятие классики из кинотеатров

В том же 2019-м Disney ограничила доступ к классическим фильмам, принадлежавшим Fox. В результате кинотеатры лишились прав на картины вроде «Чужого», «Бойцовского клуба» и «Принцессы-невесты», хотя до слияния их можно было посмотреть в любом кинотеатре, купившем лицензию. СМИ не исключают, что эти фильмы будут эксклюзивами сервисов Disney.

Продажа FoxNext

В январе 2020 года Disney продала игровую студию FoxNext, выпустившую мобильную игру «Marvel Strike Force». Ее новым владельцем стала компания Scopely. Сейчас FoxNext разрабатывает игры по франшизам «Чужой» и «Аватар».